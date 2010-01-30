ما در دانشگاه دچار افراط و تفریط شدیم / فرزندان خوبی برای نظام نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی صلواتی با فراخواندن متهم دوم پرونده اظهار کرد: اتهام شما اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است چه دفاعی دارید؟
متهم دوم پرونده دردفاع از خود گفت: حضرت امام (ره) دانشگاه را محور تحولها میدانستند و موتور سازنده در درون دانشگاه، دانشجو بود. دانشجو،جوان، دارای استقلال و آرمانخواه است اگراین موارد در مسیر محوری خودش قرار نگیرد فاجعه میآفریند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری الگویی برای دانشجو ترسیم کردند که اگر این الگو اجرایی میشد این مسائل در کشور اتفاق نمیافتاد،گفت: فعالیت سیاسی حق دانشگاه است اما متاسفانه ما در درون دانشگاه دچار افراط یا تفریط شدیم.در حالی که دانشگاه نیاز به مداحی ندارد و نیازمند نقد مستمر است که در حال حاضر در دانشگاه خودمان این را نداریم. دانشگاه با یک انقلاب فرهنگی عظیمتر باید روبرو شود که یک بار این کار را خوب شروع کردیم اما خوب ادامه ندادیم.
وی با انتقاد ازاینکه جنبش نرمافزاری مورد تاکید مقام معظم رهبری و کرسی نقد آزادانه در دانشگاهها به وجود نیامده است، گفت: ما بصیرت مان را در میانه راه گم کردهایم اگر بصیرت تشخیص داده نشود بشر مبتلا به آزمونهایی میشود. در روز تحلیف ریاست جمهوری، مقام معظم رهبری فرمودند "برخی خواص در امتحان شکست خوردند".
وی گفت: وقتی سایتها را نگاه میکردم میدیدم که این رسانهها تبلیغ سکولاریسم میکنند و وقتی مساله عاشورا پیش میآید اینها از همه مذهبیتر میشوند زیرا میدانند که اگر اتفاقی قرار باشد در کشور بیفتد ریشه تغییرات از عاشورا شروع میشود. آنها می دانستند که در مقابل تحلیل عاشورا و ارتباط منسجم با اعتقادات مردم کشور عاجر هستند.
متهم دوم پرونده در ادامه گفت: طبق آمار، بازداشتیهای اغتشاشات، منافقین، سلطنتطلبها، وابستگان به فرقههای ضاله و تمام کسانی که نظام ما در سال 1357 دست آنها را از منافع ملی قطع کرده هستند که آنها بازیگردانهای اصلی این حادثه بودند.
وی در ادامه گفت: آقایانی که خوب بیانیه میدهند بیایند و از منافقین، سلطنتطلبان، وابستگان به فرقههای ضاله، رقاصان خارج از کشور و مطربان اعلام برائت کنند و با هماهنگی وزارت کشور تجمعی را برگزار کنند اگر کسی آمد. این شعارها، حمایتها و ... به پایان میرسد. دشمن در حوادث بعد از انتخابات از ما دولت وابسته نظامی میخواست تا آخرین نظریه ساموئل هانینگتون محقق شود که دست خدا بالاتر از دست آنها قرار گرفت چون نظام ما معنوی است. آنها میخواهند کشور ما از نظر اقتصادی مصرفمحور باشد و به خاطر فضای سیاسی که در کشور ایجاد شده فکر میکنم در این زمینه موفق بودند. دشمن میخواست سرمایههای اجتماعی ایران را بگیرد اگر جلوی این فتنه را نگیریم ما در مساله اعتماد به نظام دچار خلاء میشویم و در انتخابات بعدی نیز دچار مشکل میشویم. آنها میخواستند دموکراسی دینی شکست بخورد.
وی در ادامه گفت: به جای رسیدگی به احکام امثال بنده و حاضرین جلسه احکام خواص جامعه باید رسیدگی شود. در دوران فتنه به خاطر غبارآلود بودن حق ازباطل را نمیتوان تشخیص داد.گروهی که سکوت میکنند وگروهی که آب به آسیاب دشمن میریزند باید محاکمه شوند. من نمیگویم روشنفکران را محاکمه کنید اما فعل ارتکابی را میتوان محاکمه کرد.
متهم دوم پرونده در ادامه گفت: برخی خواص جامعه با بیانیهها، مصاحبهها و میزگردها، پیاده نظام و کارگزار دشمن بودند. امام (ره) فرمودند که دوطبقه روشنفکران بیتعهد و مقدس مآبها دست وپای را میبندند والا آمریکا نمیتواند کاری کند. این دو جریان باید گذشتهی خودشان را بازخوانی کنند. حرفهایی که من در دادگاه میزنم براساس القائات نیست که در بیرون از آن سوء استفاده کنند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از دوستان من در خارج از این دادگاه به این نتایج نرسیدهاند و شنیدهام برای 22 بهمن برنامه دارند اما 22 بهمن فصل الخطاب است. ما برای آن بسیار شکنجه کشیدیم و شهید دادیم. ما وابسته به نظامی هستیم که تمام کوچههای آن به نام شهدا مزین است.
وی گفت: آقای دادستان به من گفته است طوری حرف بزن تا بر آنهایی که بیرون هستند تاثیر بگذارد. اما من یک سوال دارم آقای رئیس جمهور در مورد هولوکاست سوالی را مطرح کرد ببینید چه جنجالی درست کردند. در پایان یک دعایی را دارم که شیعیانی نباشید که عاقبت یزیدی داشته باشید.
قاضی صلواتی در مورد انگیزه متهم دوم پرونده برای شرکت در تجمعات سوال کرد که متهم گفت: من دنبال بهانه نیستم ما چون نیروی شناخته شده بودیم نمیتوانستیم سنگ بیندازیم و شعار بدهیم. آقایان میگویند اتفاقات پیش آمده حرکت عکسالعملی است اما در روز فوت آقای منتظری کجا با شما برخورد شد که شعار رادیکال و ساختارشکنانه دادید. ما در تجمعات بودیم اما سازماندهی شده نبودیم و تحکیم وحدت هیچ تجمعی را سازماندهی نکرده است. اولا غیرقانونی بودن دفتر تحکیم وحدت را اعلام کنیم زیرا این موضوع فقط از سوی وزیر علوم غیرقانونی اعلام شده است.
قاضی از متهم خواست تا صراحتا در مورد اقداماتش در روز عاشورا توضیح دهد که متهم پرونده دوم گفت : حضورم در روز عاشورا برای تحلیل فضای سیاسی در مدت 10 الی 15 دقیقه بود و فضا به شدت رادیکال بود. بسیاری از جوانانی که در دادگاه هستند اسیر مصاحبهها هستند و من به لحاظ انحراف فکری حاضرم به زندان بروم و تحمل حبس کنم.
قاضی از متهم سوال کرد شما در دو مرحله جداگانه با صدور بیانیه و در یک مصاحبه با صدای آمریکا انتخابات را تحریم کرده بودید چه توضیحی دارید؟
متهم دوم پرونده گفت: تحریم انتخابات اشتباه بود و از روی عناد نبود بلکه ناشی ازدرگیریها در مجموعه بود. زیرا من وابستگی به احزاب را درست نمیدانستم اما فراخوان عمومی برای تحریم انتخابات ندادیم.
قاضی از متهم خواست تا درباره انگیزهاش در صدور بیانیههای متعدد و مصاحبه با رسانههای بیگانه توضیح دهد و گفت: پنج دقیقه قبل از دستگیری در حال مصاحبه با رسانههای بیگانه بودی انگیزهات چه بود؟
متهم دوم پرونده گفت: انگیزه ما عناد نبود ما به دنبال اصلاحات هستیم. من به بازجویم گفتم که راههای رسانههای داخلی به روی ما بسته است و ما مجبوریم با رسانههای خارجی مصاحبه کنیم. بازپرس هم گفت چرا این اتفاق افتاد به او گفتم ما فرزندان پدری هستیم که ما را از خانه بیرون کرده و بازپرس گفت وقتی پدرت بیرونتان کرد باید به خانه دشمن پدر بروید که در پاسخ به این سوال جوابی نداشتم.
وی گفت: در حال حاضر فضا در داخل دانشگاهها دو قطبی است و فکری باید به حال این وضعیت شود.
در این بخش از دادگاه قاضی صلواتی به لحاظ فرا رسیدن زمان اذان تنفس اعلام کرد و ادامه جلسه رسیدگی ساعت 13اعلام شد.
در بخش دوم دادگاه، قاضی از متهم پرسید فردی به نام سیامک فرید که خودش را از حقوق بشر بلژیک معرفی میکرد از شما خواسته با تعدادی از نمایندگان اتحادیه اروپا در هتل لاله دیدار داشته باشید این موضوع با اظهارات شما مبنی بر اینکه مخالف دخالت خارجیان در ایران هستید تناقض دارد، چه توضیحی دارید؟
متهم گفت: من این فرد را نمیشناسم و این پیشنهاد را نپذیرفتم و قرار بود در آن جلسه در باره ابعاد حقوق بشری صحبت کنیم. این صحبتها با منافع ملی کشور سازگاری ندارد زیرا اطلاعات جمعآوری شده را برای تحریم علیه ایران به کار میبردند اما من به این پیشنهاد فکر کردم و گفتم دعوتنامه ای از سوی وزارت امور خارجه برای من بفرستید اما دستگیری سبب خیر شد.
قاضی صلواتی از وکیل متهم برای دفاع از موکلش خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
وکیل متهم دوم پرونده گفت: با عنایت به اینکه تا کنون ملاقات حضوری با موکل نداشتم درراستای رعایت حقوق موکلم درخواست دارم او را ملاقات کنم تا دفاعیاتم را ارائه کنم ضمنا موکلم دانشجو است برای ترم عادی باید ثبت نام کند در صورت صلاحدید تمهیداتی در این خصوص اتخاذ شود.
قاضی صلواتی به وکیل متهم پرونده دوم سه روز مهلت برای ارائه لایحهاش داد.
قاضی متهم دوم پرونده را به منظور اخذ آخرین دفاع فرا خواند و اتهام مندرج در کیفرخواست را به وی تفهمیم کرد.
متهم دوم پرونده گفت: دچار اشتباه شدهام در طول تحصیل حتی یک حکم ازکمیته انضباطی نداشتم واکنون حضور دردادگاه انقلاب برای من سنگین است. وی گفت: دربرآورده کردن خواست نظام خوب عمل نکردیم و فرزندان و شاگردان خوبی برای نظام نبودیم.
این متهم افزود: دفتر تحکیم وحدت چه قانونی و چه غیرقانونی دارای یک ساختار حقوقی است. دادگاه درباره بیانیههای صادره به صورت مجزا باید تشکیل شود و مجموعه باید از نظر حقوقی پاسخگو باشند و به این قضیه به صورت سازمانی نگاه شود.
متهم دوم پرونده خطاب به دادگاه گفت: برای بسیاری از کسانی که حتی تحت تاثیر بنده بودند فرصت جبران در مسیر رفتار تعالی بخش داده شود ضمن اینکه ما قبول داریم مرتکب جرم شدهایم اما زندان و فضای بازداشتگاه جایی نیست که ما بتوانیم رفتارمان را تغییر دهیم.
این متهم از قاضی خواست فکر و اندیشه را در دادگاه محاکمه نکنند.
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