لغو بررسی اساسنامه بین المجالس/ تعویق در سخنرانی لاریجانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، بررسی گزارش کمیته ویژه اصلاح اساسنامه بین المجالس اسلامی یکی از مهمترین دستور کارهای امروز شنبه نشست مجمع عمومی بین المجالس بود که به دلیل نداشتن حد نصاب لازم برای تصویب این گزارش دکتر فتحی سرور رئیس مجلس مصر پیشنهاد لغو این دستور از برنامه کاری ششمین کنفرانس بین المجالس اسلامی را ارائه کرد.

وی در توضیحاتی اظهار داشت: ما به توافق رسیدیم اگر اجلاس حد نصاب لازم که دو سوم اعضا هستند را دارا نبود نمی توانیم گزارش کمیته اصلاح را مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین تصویب این گزارش باید به اجلاس آینده موکول شود.

پس از ارائه این پیشنهاد توسط رئیس مجلس مصر، کشورهایی چون کویت، سوریه، ایران، اندونزی با این پیشنهاد موافقت کردند اما به دلیل انتقاد برخی از کشورها از جمله کشورهای آفریقایی و پیش آمدن سئوالاتی پیرامون این پیشنهاد به مدت 2 ساعت اعضای حاضر در جلسه با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.

مشخص نبودن ادامه کار کمیته اصلاح اساسنامه و همچنین مشخص نبودن اجازه تقدیم پیشنهاد جدید به کمیته ویژه از جمله سئوالاتی بود که کشورهای آفریقایی آن را مطرح کردند. در این خصوص بحث و بررسی زیادی انجام شد و هیئت ایرانی برای چندین بار در خصوص پایان وقت تذکر داد زیرا هیئت ایرانی معتقد بود قضیه روشن است و دلیلی برای گرفتن وقت جلسه وجود ندارد.

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که علی لاریجانی را در این سفر همراهی می کند در دومین مرحله از بیان نظر هیئت ایرانی اظهار داشت: کمیته اصلاح اساسنامه کار خود را انجام داده و به نتیجه ای رسیده است. صرفا به خاطر نداشتن حد نصاب تصویب آن به اجلاس بعد موکول می شود بنابراین باید دستور کار را ادامه دهیم و به سخنرانی ها بپردازیم.

وی ادامه داد: کار کمیته تا اینجا به اتمام رسیده و این مطلب روشن است بهتر است که عبور کنیم.

محمود اورول قلیچ دبیر کل اتحادیه بین المجالس در پاسخ به جلالی گفت: خیلی مسئله روشن نیست برخی کشورهای آفریقایی و دیگر کشورها سئوالاتی دارند که من باید به آنها پاسخ دهم. سئوال این است، آیا کمیته اصلاح اساسنامه به کار خود ادامه دهد و یا اینکه پیشنهادات جدیدی بپذیرد من به عنوان دبیرکل نمی خواهم اختلاف نظری باقی بماند موضوع باید همین جا حل شود.

پس از این اظهار نظر دبیر کل برخی دیگر از هیئت های پارلمانی در این خصوص اظهار نظر کردند و در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس اجلاس تاکید کرد: مسئله کاملا روشن است. کمیته ای که قبلا تشکیل شده بود کارش را تمام کرد. بنابراین پیشنهادات جدید باید مطابق ماده 19 به کمیته داده شود.

رئیس مجلس ایران گفت: راه بسته نیست مطابق اساسنامه هر یک از اعضا می توانند پیشنهاد خود را به کمیته اجرایی بدهند بنابراین کمیته قبلی کارش تمام شده، گزارش برای جلسه بعد می ماند. وی تصریح کرد: کشورهای آفریقایی که معترض هستند می توانند پیشنهادات جدیدشان را به کمیته ارائه دهند بنابراین نیازی به تشکیل کمیته جدید نداریم.

پس از این اظهارات لاریجانی دبیر کل پیشنهاد را پذیرفت و اعضا نیز با آن موافقت کردند و قرار شد کمیته به کار خود ادامه دهد و پیشنهادات جدید از سوی کمیته دریافت شود.

بنابراین گزارش، تصویب گزارش کمیته ویژه اصلاح اساسنامه بین المجالس اسلامی به جلسه ای فوق العاده یا زمان اجلاس بعدی موکول شد.

علی لاریجانی قرار بود در این نشست که ساعتی پیش برگزار شد سخنرانی داشته باشد اما به دلیل طولانی شدن بحث و بررسی موضوع فوق زمان سخنرانی به تعویق افتاد و مقرر شد لاریجانی در بخش بعدی نشست که ساعت 5 برگزار خواهد شد سخنرانی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، شب گذشته و پس از پایان اختتامیه شورای بین المجالس اسلامی روسای مجالس برخی کشورهای اسلامی با یکدیگر نشست مشورتی برگزار کردند و در همان نشست به این نتیجه رسیدند که به دلیل به حد نصاب نرسیدن هیئت های پارلمان های کشورهای اسلامی در بین المجالس ششم تصویب گزارش کمیته ویژه اصلاح اساسنامه بین المجالس اسلامی از دستور کار حذف شده و به اجلاس بعدی موکول شود. این پیشنهاد در جلسه امروز مطرح و در نهایت به تصویب رسید.

گفتنی است تصویب این گزارش نیازمند رای دو سوم اعضا بود که به دلیل حضور تنها 30 هیئت پارلمانی این اجلاس نتوانست بررسی اساسنامه را در دستور کار قرار دهد.