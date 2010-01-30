رفتار بازجویان و ماموران بسیار مودبانه و دوستانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان آشوبهای روز عاشورا، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست انفرادی متهم چهارم پرونده را قرائت کرد و پس از آن متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاعیات خود پرداخت.

متهم چهارم پرونده در توضیح نحوه حضور خود در تجمع روز عاشورا گفت: از طریق سه شبکه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا از تجمع روز عاشورا با خبر شدیم. لذا در این روز به همراه پنج نفر از دوستانم در میدان فاطمی حضور یافتیم و به سمت بلوار کشاورز حرکت کردیم و دقایقی در تجمع حضور پیدا کردیم.

در ادامه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و تصریح کرد: وقتی شخصی اقرار می کند دست وکیل از باب اینکه وارد تحقیق شود بسته است اما گزارشی در پرونده موکل بنده منعکس است که وزارت اطلاعات خدمت بازپرس ارایه کرده و در آن از همکاری خود متهم یاد شده است بطوریکه همکاری وی باعث شده تا تحقیقات به سهولت انجام شود. لذ ا از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به اوضاع و احوال موکل بنده که در آن زمان مرتکب جرم شده و با توجه به همکاری مناسبی که با نیروهای وزارت اطلاعات داشته تقاضای تخفیف مجازات وی را دارم .

پس از آن متهم چهارم پرونده مجددا در جایگاه قرار گرفت و قاضی از وی پرسید تا چه حد می شود از دستورات بیت العدل سرپیچی کرد که متهم در پاسخ گفت: اینکه بیت العدل دست ما را برای شرکت در مسایل سیاسی باز گذاشت برای خود بنده هم جای سئوال دارد و باید بگویم می توانستم از دستورات آنها سرپیچی کنم.

وی همچنین در خصوص رفتار بازجویان نیز گفت: رفتار ماموران و بازجویان بسیار مودبانه و دوستانه بود و مسئولان قضائی نیز در رسیدگی به پرونده ما کمک بزرگی کردند.

وی از محضر دادگاه خواست در مجازاتش تخفیف قائل شوند.