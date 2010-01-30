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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

یکی از متهمان حوادث عاشورا:

رفتار بازجویان و ماموران بسیار مودبانه و دوستانه بود

رفتار بازجویان و ماموران بسیار مودبانه و دوستانه بود

متهم چهارم پرونده آشوبهای روز عاشورا رفتار بازجویان و ماموران را بسیار مودبانه و دوستانه توصیف کرد و گفت: مسئولان قضائی در رسیدگی سریع به پرونده ما نقش موثری داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان آشوبهای روز عاشورا، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست انفرادی متهم چهارم پرونده را قرائت کرد و پس از آن متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاعیات خود پرداخت.

متهم چهارم پرونده در توضیح نحوه حضور خود در تجمع روز عاشورا گفت: از طریق سه شبکه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا از تجمع روز عاشورا با خبر شدیم. لذا در این روز به همراه پنج نفر از دوستانم در میدان فاطمی حضور یافتیم و به سمت بلوار کشاورز حرکت کردیم و دقایقی در تجمع حضور پیدا کردیم.

در ادامه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و تصریح کرد: وقتی شخصی اقرار می کند دست وکیل از باب اینکه وارد تحقیق شود بسته است اما گزارشی در پرونده موکل بنده منعکس است که وزارت اطلاعات خدمت بازپرس ارایه کرده و در آن از همکاری خود متهم یاد شده است بطوریکه همکاری وی باعث شده تا تحقیقات به سهولت انجام شود. لذ ا از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به اوضاع و احوال موکل بنده که در آن زمان مرتکب جرم شده و با توجه به همکاری مناسبی که با نیروهای وزارت اطلاعات داشته تقاضای تخفیف مجازات وی را دارم .

پس از آن متهم چهارم پرونده مجددا در جایگاه قرار گرفت و قاضی از وی پرسید تا چه حد می شود از دستورات بیت العدل سرپیچی کرد که متهم در پاسخ گفت: اینکه بیت العدل دست ما را برای شرکت در مسایل سیاسی باز گذاشت برای خود بنده هم جای سئوال دارد و باید بگویم می توانستم از دستورات آنها سرپیچی کنم.

وی همچنین در خصوص رفتار بازجویان نیز گفت: رفتار ماموران و بازجویان بسیار مودبانه و دوستانه بود و مسئولان قضائی نیز در رسیدگی به پرونده ما کمک بزرگی کردند.

وی از محضر دادگاه خواست در مجازاتش تخفیف قائل شوند.

کد مطلب 1026491

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