گلبال ایران رتبه نهم جهان را دارد

محمد کربلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آخرین رنکینگ جهانی ایران رتبه نهم گلبال جهان را به خود اختصاص داده که نشان از توانایی های بالای ورزشکاران معلول ایران دارد.

وی با اشاره به اینکه این رتبه سطح کار خوب گلبال در ایران را نشان می دهد، گفت: ایران رتبه اول و دوم گلبال در آسیا را به خود اختصاص داده است و ماهیچ گاه از رده سوم پایین تر نبودیم و همیشه از تیمهای ایرانی برای شرکت در بازیهای مختلف در سطح جهان دعوت می شود.

کربلایی یادآورشد: در حال حاضر شش تیم در سوپر لیگ، شش تیم در لیگ دسته اول و هشت تیم در لیگ دسته دو گلبال کشور حضوردارند و در سطح جوانان و زنان نیز تیمهای خوبی داریم و سطح فعالیت تیمها رضایت ما را فراهم کرده است.

مسئول امور باشگاههای فدراسیون نابینایان کشور گفت: لیگ دسته اول از لیگهای مهم کشور ماست چرا که در تعداد تیمهای سوپر لیگ تاثیر گذاراست.

وی یادآورشد: در بازیهای دور رفت لیگ دسته اول کشور در کرمان به دلیل حساسیت بازیها از داوران بین المللی استفاده کردیم که در نهایت تیم جهرم به لیگ برتر صعود کرد و تیم مازندران نیز در آستاده سقوط از لیگ دوسته اول قرار گرفت که باید در دیدار پلی اف با تیم دو لیگ دشته دو شرکت کند.

کربلایی درباره تیم گلبال کرمان هم گفت: مسدولان هیئت نابینایان و بهزیستی کرمان علاقه زیادی به ورزش دارند به همین دلیل سهمیه یک تیم دسته یکی را برای گلبال گرفته اند و یکی از دلایل ضعف کرمانیها دربازیها کم تجربگی آنها بود که اگر از لیگ دسته دو به این بازیها صعود کرده بوند این مشکل پیش نمی آمد.

وی تصریح کرد: البته کرمان بازیکنان ملی پوش خوبی دارد اما با توجه به حضور اولش در لیگ باشگاهی رشد خوبی داشته اند و سریع تیمشان را آماده کرده اند که جای تقدیر دارد.