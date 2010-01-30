طالبان آماده قطع رابطه با القاعده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "سلطان امیر طرار" افسر بازنشسته سرویس امنیت داخلی پاکستان ( ISI ) که زمانی مسئول آموزش دادن به مرد شماره یک طالبان بود اعلام کرده که "ملا محمد عمر" برای رسیدن به صلح در افغانستان آماده قطع رابطه با القاعده است.

به نوشته گاردین، "سلطان امیر طرار" در بین شبه نظامیان افغانی به عنوان پدرخوانده طالبان شناخته می شود. وی در درگیریهای داخلی افغانستان در دهه 1990 نقشی انکار نشدنی در به قدرت رسیدن طالبان ایفا کرده است.

وی که هم اکنون در راولپندی ساکن است مذاکره نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان را با فرماندهان ارشد طالبان در دبی را تکذیب کرد.

طرار در ادامه با ذکر این مطلب که افرادی که به نمایندگی از طالبان به دبی رفته اند هیچ جایگاهی در میان نیروهای طالبان نداشته اند، گفت : مذاکره با طالبان تنها در صورتی که بطور مستقیم با خود ملاعمر مذاکره شود نتیجه بخش خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در نشست لندن گفت : هر گونه راهبردی درباره طالبان شامل پرداخت رشوه و یا آشتی با آنها شکست می خورد.

گاردین در ادامه مطلب می نویسد : بر خلاف تبلیغاتی که در هفته های اخیر درباره مذاکره با طالبان منتشر شده حقایق کمی در این باره وجود دارد. در دهه 1990 ارتباطاتی کلیدی میان سازمان اطلاعات پاکستان و طالبان وجود داشت و طرار مسئول این ارتباطها بود. نقش وی به حدی بود که هنوز هم جایگاهی ویژه در میان طالبان افغانستان دارد.

به گفته وی اگر آمریکا چهره ای قابل اطمینان از خود به نمایش بگذارد، طالبان افغانستان نیز با رویکردی مثبت وارد مذاکره می شود زیرا ملاعمر به فکر نجات کشور خود است.