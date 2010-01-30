صنعت گلستان روبه ترقی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر شنبه در نشست با دست اندارکاران برنامه صبح انقلاب در گرگان افزود: ارتقا استان در گرو سرمایه گذاری است و گلستان یرای رشد و اعتلا و شتاب بخشیدن در جهت توسعه همه جانبه، نیازمند جذب سرمایه گذار داخلی وخارجی است.

استاندار گلستان به توانمندی و پتانسیل بالای استان و جاذبه های آن اشاره کرد و گفت: استان گلستان دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فردی است که طبیعت کوه، جنگل، دشت، دریا و مناطق بیابانی و.. در آن به طور یکجا جای دارد.



قناعت، بارزترین ویژگیهای این استان را تنوع قومیتی آن نام برد و افزود: به همین خاطر آنرا ایرانی کوچک می نامند و این در حالی است که هیچ قومی نیست که در گلستان وجود نداشته باشد.

استاندار گلستان بیان داشت: هرکسی که وارد استان شود و از هر قومی که باشد احساس غربت نمی کند و همه مردم این استان در کمال آرامش دوستی، برادری، برابری با وحدت و یکپارچگی در کنار هم زندگی می کنند.

برنامه تلویزیونی صبح انقلاب با همکاری شبکه سوم سیما و شبکه سبز در استان گلستان اجرا شد و این برنامه سه ساعته به معرفی داشته های و جاذبه های فرهنگی و طبیعی گلستان پرداخته است.

معرفی جاذبه های صنایع دستی، تاریخی، مفاخر ادبی و مشاهیر، مناطق تاریخی مانند شهر تاریخی جرجان از دیگر بخشهای این برنامه تلویزیونی بوده است.

شناخت جاذبه های ورزشی استان گلستان و مجموعه سوارکاری گنبد کاووس که از آن به عنوان پایتخت سوارکاری کشور معروف است از دیگر بخشهای گزارشی این برنامه بود.

گلستان با داشتن جاذبه های فراوان گردشگری و فرهنگی و وجود اقوام مختلف مانند ترکمن، مازنی، سیستانی و... به رنگین کمان ایران معروف است.

بر اساس آمار 20 قوم مختلف در گلستان بسر می برند و این استان در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، قطب مهم تولیدات کشور است.

وجود تالابهای زیبا نظیر آلماگل، آجی گل، مناطق نمونه گردشگری ناهارخوران گرگان، النگ دره، روستای نمونه گردشگری زیارت برجاذبه های گردشگری این منطقه افزوده است.

گلستان با داشتن یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت در کرانه دریای خزر واقع شده است.