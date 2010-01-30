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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

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اعتراض دو بازیکن خارجی پرسپولیس به علی دایی/ انتقاد از محرومیت محمد

اعتراض دو بازیکن خارجی پرسپولیس به علی دایی/ انتقاد از محرومیت محمد

هوار ملامحمد و اشپیتیم آرفی در حاشیه تمرین روز شنبه پرسپولیس دقایقی با علی دایی گفتگو و نسبت به اتفاقات دیدار با پیکان انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی روز جمعه برابر پیکان ظهر شنبه در زمین شرکت واحد برگزار شد و بازیکنان زیر نظر کادر فنی به ریکاوری پرداختند.

علی دایی که در آستانه دیدار با استقلال قرار دارد دقایقی با علیرضا محمد که با دریافت کارت زرد برابر پیکان سه اخطاره شد، گفتگو و نسبت به دریافت کارت بی مورد از او انتقاد کرد. دایی معتقد بود که در دیدار با استقلال به علیرضا محمد نیاز داشته است.

همچنین در حاشیه این تمرین هوار ملامحمد که در بازی با پیکان تعویض شد دقایقی با علی دایی گفتگو کرد. ملامحمد به اینکه تعویض شده بود اعتراض داشت و به همین خاطر با سرمربی سرخپوشان گفتگو کرد.

اشپیتیم آرفی نیز که هنوز نتوانسته جایگاه ثابتی در ترکیب پرسپولیس پیدا کند و در دیدار با پیکان نیز جزو فهرست 18 نفره سرخپوشان نبود، دقایقی با دایی گفتگو و نسبت به این موضوع اعتراض کرد.

در تمرین سرخپوشان عادلا کلاه کج به دلیل سرماخوردگی تمرین نکرد اما سایر بازیکنان به ریکاوری زیر نظر کادر فنی پرداختند.

کد مطلب 1026500

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