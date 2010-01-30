به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس به علی دایی پیشنهاد دادند با توجه به برگزاری دیدار این تیم برابر استقلال در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر، اردوی شبانه روزی این تیم از دوشنبه شب در هتل آزادی برگزار شود اما سرمربی سرخپوشان با این پیشنهاد مخالفت و تاکید کرد که از سه شنبه شب به اردو خواهند رفت.

علی دایی معتقد است برگزاری زودهنگام اردوی شبانه روزی، استرس بازیکنان برای این دیدار را بی جهت افزایش می دهد.

همچنین پس از پیروزی پرسپولیس برابر راه آهن و پیکان پاداش های بازیکنان به آنها پرداخت شد که بخشی از این پاداش ها توسط یکی از دوستداران پرسپولیس که در دبی اقامت دارد به تهران رسید. سرخپوشان برای هر پیروزی 300 هزار تومان پاداش دریافت می کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه رقابتهای لیگ برتر روز چهارشنبه هفته جاری( 14 بهمن ) در ورزشگاه آزادی شصت و هشتمین شهرآورد تهران برابر استقلال را برگزار خواهد کرد.