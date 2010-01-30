کارگردان فیلم "طلا و مس" دوشنبه میهمان مشهدیهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جلسه نقد و بررسی فیلم سینمایی "طلا و مس" دوشنبه ساعت 18 با حضور همایون اسعدیان کارگردان این فیلم سینمایی، منوچهر محمدی تهیه کننده و نگار جواهریان بازیگر این فیلم در سینما هویزه مشهد برگزار می شود.

"طلا و مس " داستان سید رضا است که به شوق یافتن استاد اخلاقی که وصف او را بسیار شنیده است به تهران می آید اما حوادث به گونه ای رقم می خورد که او هیچ گاه نمی تواند استاد را ملاقات کند.

همایون اسعدیان متولد 1337 اصفهان است و در کارنامه هنری وی کارگردانی آثاری چون "نیش" ، "مرد آفتابی"، "شب روباه" ،" شوخی" و "آخر بازی"به چشم می خورد.

