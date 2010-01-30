بهره مندی 17درصد مردم خراسان جنوبی از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از تصفیه خانه بیرجند، با بیان اینکه هم اکنون 17 درصد مردم استان از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب برخوردارند، افزود: رسیدن این رقم به متوسط کشوری، نیازمند مساعدت خاص وزارت نیرو و مسئولین استان می باشد.

وی با بیان اینکه اختصاص 180 میلیارد ریال اعتبار طی برنامه پنجم توسعه می‌تواند موجب تکمیل طرح شود، عنوان کرد: با اختصاص این میزان اعتبار کلیه انشعابات فاضلاب مشترکان شهر بیرجند نصب و قابل بهره‌برداری است.

طاهری در ادامه زمان آغاز اجرای طرح فاضلاب را از سال 74 در بیرجند به عنوان نخستین شهر استان، اعلام نمود و بیان داشت: اجرای این طرح تاکنون 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه شبکه جمع ‌آوری فاضلاب تا سال 84 که عمدتا در مناطق شمالی بیرجند به دلیل مشکلات دفع فاضلاب اجرایی شده 90 کیلومتر کار عملیاتی داشته است، افزود: خط انتقالی به قطر 900 میلی ‌متر و به طول 10 کیلومتر تا محل تصفیه ‌خانه بیرجند که در فاصله نه کیلومتری شمال غربی بیرجند قرارداد نصب و بهره ‌برداری شده است.

به گفته وی تصفیه‌خانه شهر بیرجند با ظرفیت 10 هزار و 500 متر مکعب به روش برکه تثبیت احداث و در سال 84 به بهره ‌برداری رسیده است.

طاهری ادامه داد: با توجه به اعتبارات اختصاص یافته در مدت چهار سال اخیر بالغ بر 120 کیلومتر شبکه جمع‌ آوری فاضلاب و خط اصلی انتقال برای طرح فاضلاب شهر بیرجند و قاین تامین اعتبار و به بهره ‌برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی یادآور شد: در همین مدت بالغ بر 10 هزار انشعاب فاضلاب در بیرجند نصب و به بهره ‌برداری رسیده که طی مدت چهار سال اخیر بیش از دوره 10 ساله قبل عملیات اجرایی و نصب انشعابات فاضلاب صورت گرفته است.