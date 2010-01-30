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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

دستگیری اعضای یک شبکه فساد مالی در یکی از شهرهای غرب استان تهران

دستگیری اعضای یک شبکه فساد مالی در یکی از شهرهای غرب استان تهران

15 نفراز اعضای یک شبکه فساد مالی و تضییع حقوق بیت المال که در میان آنها شهردار و سه تن از اعضای شورای شهر یکی از شهرهای اقماری غرب استان تهران نیز می باشند، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات غرب استان تهران شناسایی، بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، متهمین در بازجویی های خود به دریافت رشوه ، سند سازی و اختلاس از حساب شهرداری اعتراف نموده و متهم به تضییع بیش از پنجاه میلیارد ریال از حقوق بیت المال می باشند که پرونده آنان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج تحت رسیدگی می باشد.

کد مطلب 1026507

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