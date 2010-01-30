دستگیری اعضای یک شبکه فساد مالی در یکی از شهرهای غرب استان تهران

به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، متهمین در بازجویی های خود به دریافت رشوه ، سند سازی و اختلاس از حساب شهرداری اعتراف نموده و متهم به تضییع بیش از پنجاه میلیارد ریال از حقوق بیت المال می باشند که پرونده آنان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج تحت رسیدگی می باشد.
15 نفراز اعضای یک شبکه فساد مالی و تضییع حقوق بیت المال که در میان آنها شهردار و سه تن از اعضای شورای شهر یکی از شهرهای اقماری غرب استان تهران نیز می باشند، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات غرب استان تهران شناسایی، بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.
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