3.5 تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

سردار محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی کرمان در ادامه برخورد با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر در استان کرمان طی هفته گذشته 3.5 تن انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: طی این عملیات 71 قاچقاچی و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند و چهار قبضه سلاح جنگی و بیش از 40 عدد مهمات بدست آمد.

وی عنوان کرد: مهمترین عملیات هفته گذشته در سیرجان اتفاق افتاد که از یک دستگاه کامیون عبوری بیش از 600 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

سردار اسحاقی گفت: استان کرمان به عنوان یکی از راه های قاچاقچیان برای عبور مواد مخدر از مرزهای شرقی به سمت استانهای مرکزی است.