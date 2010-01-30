حضور هنرمندان کشور آذربایجان در هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مشفق حتم اُف و حیدر داداش اُف از کارشناسان ارزشیابی فیلم های سینمایی جشنواره فجر میهمان سینما هویزه مشهد بودند.

حتم اُف با بیان اینکه چهارمین بار است که به ایران سفر می کند، درباره سوابق و فعالیتهای هنری خود اظهار داشت: به صورت رسمی و دولتی دارای 10 سال سابقه هنری در آذربایجان هستم و در جشنواره فیلم فجر، بازبینی فیلم را بر عهده دارم.

وی ادامه داد: بسیاری از هنرمندان می توانند با سفر به مشهد به ساخت و تولید فیلمهای معناگرا بپردازند و فیلم هایی با مضمون و محتوای شخصیت امام رضا (ع) تولید کنند.

وی به نکته ای قابل توجه اشاره کرد و اظهار داشت: از آرزوهای من این بوده است که در جوار بارگاه امام رضا(ع) نماز بگزارم که به آرزوی خود نیز رسیدم.

وی به روابط هنری میان ایران و آذربایجان اشاره کرد و اظهار داشت: مردم آذربایجان به ایرانیان بسیار علاقه مند هستند و خوشبختانه دولتهای این دو کشور از روابط دیپلماتیک مطلوبی برخوردار هستند.

حیدر داداش اُف از تهیه کنندگان کشور آذربایجان گفت: برای پنجمین بار است که به ایران سفر می کنم و این سفرها بیشتر با هدف استفاده از خدمات استودیویی و لابراتواریی ایران صورت گرفته است.

این تهیه کننده کشور اذربایجان ادامه داد: در جشنواره فیلم فجر از مدعوین امور بین الملل هستم و از کارشناسان بخش بازبینی فیلم ها محسوب می شوم.

وی افزود: خامس مراداُف از کارگردانان کشور آذربایجان امسال عضو هیئت داوری بخش بین الملل جشنواره فجر است.

وی در رابطه با وضعیت فیلم در ایران افزود: هنرمندان ایرانی موضوع فیلم را به خوبی انتخاب می کنند و در حال حاضر فیلم ایرانی از جایگاه بسیار خوبی دردنیا برخوردار است.