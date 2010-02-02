190 فروند هواپیما داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفر زاده با بیان اینکه در سال 57 تعداد ناوگان هوایی کشور 25 فروند بوده است، تعداد ناوگان هوایی موجود در کشور را 190 فروند اعلام کرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به چندین فروند هواپیمای خارج شده در 30 سال گذشته اشاره و تصریح کرد: از مجموع 190 فروند هواپیمای موجود، 151 هواپیما از نوع غربی و 39 فروند دیگر شرقی هستند.

جعفر زاده در ادامه صندلی پروازی ناوگان هوایی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ابتدایی انقلاب اسلامی تعداد صندلی پروازی موجود در کشور 4هزارو169 صندلی بود که اکنون این تعداد به بیش از 31 هزار صندلی رسیده است.

وی افزود: تعداد کل مسافر جابه‌جا شده بوسیله ناوگان هوایی کشور در سال 87 نیز از حدود 3 میلیون نفر به بیش از 20 میلیون نفر با 166هزارو 837 پرواز و پروازهای عبوری نیز از 31 هزار به 99هزارو779 پرواز رسیده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تعداد مسافر داخلی جا به جا شده در سال57 را 2 میلیون و 600 هزار نفر و مسافر خارجی در همان سال را یک میلیون نفر مسافر و میزان بار داخلی جا به جا شده 14 هزار و 400 تن و بار خارجی حدود 33 هزار تن، تعداد پرواز های داخلی 3 هزارو دویست پرواز و پرواز های خارجی 18 هزارو چهارصد پرواز و پروازهای عبوری 31 هزارو 100 پرواز بوده است.

جعفر زاده در ادامه تعداد 19 موافقت نامه دو جانبه بین ایران و سایر کشور ها تا سال 57 ذکر کرد و اظهار داشت تعداد موافقت نامه ها تا سال 88 به 81 عدد رسیده است.

وی در ادامه با بیان اینکه غربی ها پس از انقلاب هدفی را مبنی بر ضربه زدن به سیستم حمل و نقل هوایی دنبال کرده اند اظهار داشت: در حالی که هنوز هم به این کار خود ادامه می دهند و محدودیتهایی برای خرید هواپیما و قطعات هواپیماهای غربی اعمال کردند اما امروز با تلاش متخصصین داخلی توانستیم در بخش تعمیر و نگهداری هواپیماهای پهن پیکر موفقیت های غیر قابل انکاری به دست آوریم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه از شش سال پیش تا کنون تعمیرات اساسی هواپیماهای پهن پیکر در شرکت هوپیمایی فارسکو ممکن شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت هیچ هواپیمای پهن پیکری برای تعمیرات اساسی و چک به خارج از کشور اعزام نشده است

جعفرزاده تصریح کرد: تا کنون اورهال 13 فروند هواپیمای بوئینگ 747 و 32 فروند هواپیمای ایرباس و تعمیرات سنگین C-CHECK انواع هواپیماها در کشور انجام شده است و چهاردهمین هواپیمای 747 در این شرکت در دست متخصصان داخلی در حال تعمیرات اساسی است.

وی با اشاره به اینکه هزینه تعمیرات اساسی بوئینگ 747 حدود 12 میلیون دلار است گفت: با انجام این کار در در داخل کشور به ازای اورهال هر فروند هواپیمای بوئینگ 747 چیزی بالغ بر 5 میلیون دلار صرفه جوئی ارزی انجام شده است.

جعفر زاده در پایان تعداد هواپیمای سبک و هلیکوپتر را 173 فروند و تعداد هواپیماهای فوق سبک موجود را 104 فروند ذکر کرد.