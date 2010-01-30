دسترسی مردم به مدیران استان باید به راحتی ممکن شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: خون شهدا، رهبری امام و پایداری مردم موجب پیروزی انقلاب شد و همه وظیفه داریم از این دستاورد پرهزینه صیانت کنیم.

عجم افزود: اگر قرار است مردم را در صحنه نگهداریم باید به آنها خدمت کنیم لذا همه مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید اجرای منویات مقام معظم رهبری، خدمت به مردم و حل مشکلات آنها را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

وی یادآورشد: مدیران باید ارائه خدمت به مردم را تسهیل کنند و به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنند که مردم به راحتی بتوانند به مدیران دسترسی داشته باشند و نگرانیهای خود را با آنها در میان بگذارند و مدیران هم در کمترین زمان آن را حل کنند.

استاندار قزوین تصریح کرد: اگر کار مردم و جلب رضایت آنها در پیچ و خم اداری قرار گیرد همه خدمات نظام تحت الشعاع قرار می گیرد لذا وقتی که نظام به ما اعتماد کرده باید از این فرصت استفاده کنیم تا مشکلات مردم کمتر شود.

عجم با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: در دهه فجر ضمن انعکاس فعالیتهای انجام شده بازنگری در عملکرد گذشته ضروری است تا در برنامه ریزی آخر سال بتوانیم با رفع نواقص و مشکلات گذشته بهتر عمل کنیم.

آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیگر سخنران جلسه شورای اداری هم از انقلاب به عنوان نعمتی اللهی یاد کرد و گفت: استقلال سیاسی و جایگزین شدن ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و تحول در افکار و نگرش مردم دستاورد ارزشمندی است که خداوند به واسطه انقلاب به ما ارزانی داشت که باید شکرگزار آن باشیم.

امام جمعه قزوین رهبری و ولایت را موجب اقتدار و انسجام کشور دانست و اظهار داشت: حضور رهبری مدیر، مدبر، عادل و آگاه در راس نظام موجب شده است تا توطئه های مکرر دشمنان تاکنون به سرانجام نرسد و امرو نیز با تداوم حمایت مردم از رهبری و صیانت از جایگاه ارزشمند ولایت فقیه هیچ آسیبی به کشور نخواهد رسید.

وی از دهه فجر به عنوان بهترین زمان برای گرامیداشت یاد امام(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای والا مقام یاد کرد.

در ادامه جلسه سیروس صابری رئیس ستاد دهه فجر استان قزوین با تشریح برنامه های ویژه دهه مبارک فجر یادآورشد: افتتاح 552 طرح عمرانی، صنعتی، فرهنگی و خدماتی، تهیه و پخش 152 برنامه تلویزیونی و 222 برنامه رادیویی، برگزاری مسابقات ورزشی، هنری، فرهنگی، جشنواره، همایش و سمینار، برپایی نمایشگاههای مختلف، غبار روبی مزار شهدا، رژه موتور سواران، نواختن زنگ انقلاب، محافل قرآنی و همایش بزرگ پیاده روی از مهمترین برنامه هایی است که در دهه فجر در استان قزوین برگزار می شود.