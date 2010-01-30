بیانیه ستاد برگزاری جشن یکصد سالگی فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:« جشنی که برای تجلیل و قدردانی از پیشکسوتان فوتبال ایران برگزار شد مراسمی کاملا مردمی و بدون الگو بود. مراسمی که در نظر داشت. با توجه به تنگناهای زمانی و ستادی فقط به پیشکسوتان و خادمین ایران ادای دین کند و از چهره آنهایی که در متن جامعه امروز حضور ندارند و به گمانشان فراموش شده اند، غبارروبی نماید.

... و اکنون با عنایت به این که دیکته نانوشته، غلط ندارد و با پذیرش نقصان هایی که در این جشن مشهود بود، این نکته را بزرگ می کنیم که اتفاق فرخنده ای که در برگزاری آن بسیار دیر شده و قهرمانان نسل اول ما را با حرمان هایی مواجه کرده بود، بالاخره باید هر چه زودتر در موعد مقرر یکصد سالگی برگزار می شد، حتی با وجود ایرادات کمابیش قابل توجه اش.

ما نباید می گذاشتیم نسل های دوم و سوم فوتبال ایران نیز همچون نسل اول، در سکوت و انزوا در می گذشتند. قومی یا قبیله ای یا گروهی و جماعتی، بالاخره باید آستین بالا می زد!

ستاد برگزاری این جشن، سرانجام با دعوت از گروههای اجرایی و مشورتی که متشکل از نسل ها، طیف ها و چهره های متنوعی بودند، پا پیش گذاشت تا با وجود تنگنای قابل توجه زمانی، بیش از این در این امر خیر درنگ نکند و چنین بود که با برگزاری جلسات مختلفی، تصمیم گرفت با وجود همه تنگناها و نداری ها، مراسم هزار نفره ای را برگزار و در آن از چهره های بالای هفتاد سال فوتبال ایران، قدردانی به عمل آورد.

طبیعی بود که در انتخاب بهترین ها با مشکلاتی عدیده مواجه شویم. اما مهم این بود که جرقه صد سالگی زده شود. طبیعی است که مراسم هزار نفره، آن هم برای سپاس از چهره های نازک دل پیشکسوت، که عمری را در انزوا و بی توجهی گذرانده بودند، کاستی هایی داشته باشد. این ستاد، برای بزرگداشت تمام نسل ها که در قرن اخیر، دینی به گردن فوتبال داشته اند، به مراسمی چند روزه نیاز داشت تا از همه آنها قدردانی به عمل آورد. اما وقتی با فقدان امکانات کافی مواجه شد، اصل توجه خود را به نسل بالای هفتاد سال متمرکز کرد که بسیاری شان در بستر بیماری بودند. مشکل دوم، حضور آدم های چند وجهی و چند بعدی در فوتبال ایران بود که انتخاب ها را مشکل می کرد.

نمی شد چهره هایی را هم در تیم های منتخب نیم قرن گذاشت، هم در مربیان برتر قرن و هم بخش پیشکسوتان، برای ما برگزار کنندگان در گام نخست، فقط معیارهای جهانی و المپیکی مطرح بود، نه درون مرزی و حتی آسیایی.

ما سعی کردیم چهره های موفق نسل های دیروز را در بخش های مختلف چیدمان کنیم و هدف ما ادای دین به پیشکسوتانی بود که در تهران و شهرستانها، با تمام خدمات فراموش ناشدنی شان، با بی توجهی جامعه امروز مواجه شده اند.

در این میان طبیعی است که برخی از چهره های نسل امروز، به خاطر درگیری های حرفه ای و مسابقات لیگ و تمرین ها، پاگشایی به جشن یکصدسالگی نداشته باشند.

ستاد برگزاری جشن یکصد سالگی ، وظیفه خود می داند، از تمام چهره هایی که به خاطر تنگناهای زمانی و ... در این مراسم مورد تجلیل قرار نگرفتند، پوزش بطلبد و جامعه فوتبال را درگیر این امر کند که سپاس از پیشکسوتان نسل های جوانتر در جشن های بعدی صد و یکسالگی و صد و دوسالگی... و با برطرف کردن تمام کاستی ها این جشن، ضمن برنامه ریزی گسترده تر و استفاده از عناصر حرفه ای تر ان شاء الله در سالهای آتی، مورد توجه بیشتر قرار خواهند گرفت. این ستاد برای فوتبال ایران آرزوی نیکبختی و تعالی و ترقی دارد.»

مراسم جشن صد سالگی فوتبال ایران سه شنبه شب با حضور چهره های برجسته فوتبال ایران در سالن همایش های رازی برگزار شد.