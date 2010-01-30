لابی صهیونیستی بر فشار بیشتر کنگره آمریکا بر ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این لابی صهیونیستی که دفتر مرکزی آن در شهر واشنگتن و حوزه فعالیت آن در سالن های کنگره این کشور می باشد خواستار تسریع در فشارهای ایالات متحده بر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی شده است.

این درخواست پس از تصویب لایحه ای صورت می گیرد که سنای آمریکا روز سه شنبه آن را برای تحت فشار قرار دادن بخش انرژی در ایران تصویب کرد.

"جاش بلاک" سخنگوی این کمیته ادعا کرد: برخورداری ایران از توانایی هسته ای برای امنیت ملی آمریکا خطرناک خواهد بود و آمریکا و متحدینش باید فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران تحمیل کنند تا بتوانند بطور مسالمت و با دوری از راههای جایگزین خطرناک تر از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای ممانعت بعمل آورند.

اظهارات این سخنگوی صهیونیست درباره امنیت ملی آمریکا در حالی است که این سازمان در گذشته ای نه چندان دور با اقدامات خود بارها علیه منافع و امنیت ملی آمریکا اقدام کرده است.

در 7 شهریور 1383 "لورنس (لری) فرانکلین" یکی از کارمندان پنتاگون متهم شد که اطلاعاتی محرمانه را از اداره ایران و عراق به دو عضو ارشد ایپک تحویل می داده تا آنها این اطلاعات را به رژیم اسرائیل منتقل کنند.

در حالی که فرانکلین همچنان در زندان بسر می برد نهادهای قضایی آمریکا تاکنون نتوانسته اند علیه "استیون روزن" (Steve Rosen) و "کیت ویسمان" (Keith Weissman) دو عضو ارشد کمیته درگیر در این پرونده اقدامی ملموس صورت دهند.

متهم شدن مقام های ارشد این کمیته برای جاسوسی به نفع رژیم اسرائیل هنور هم مسئله ای است که پرونده آن در مراجع قضایی آمریکا باز است و شهروندان ایالات متحده تاکنون بارها در نظرسنجی ها این کمیته را ارگانی اسرائیلی دانسته اند که به منافع ملی آمریکا ضرباتی را وارد کرده است.