یک هزار مراسم شاخص در یک هزار مسجد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام حمید رضا سلیمانی امروز شنبه در نشست خبری شورای هماهنگی دهه فجر انقلاب اسلامی برنامه های این کمیته را مشتمل بر برنامه های اجرا شده قبل از فرا رسیدن دهه مبارک فجرو بعد از آن عنوان کرد و گفت: قبل از فرا رسیدن دهه فجر برنامه هایی مثل برگزاری منظم جلسات کمیته مساجد ، تشکیل ستاد خبری کمیته مساجد با هدف انعکاس جامع برنامه مساجد در دهه فجر، دیدار با مراجع عظام تقلید در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی ، تعامل با ائمه جماعات مساجد سراسر کشور با هدف گسترش سطح همکاری ها و مشارکت عمومی از طریق ارائه پیشنهادات، راهکارها و تبیین برنامه های مساجد در دهه فجر و برگزاری مراسم تجدید پیمان با آرمان های امام راحل(ره) در حرم مطهر و منزل قدیمی حضرت امام (ره) در شهر خمین در این کمیته پیگیری شده و در حال انجام است.

وی برنامه های پیش بینی شده برای ایام دهه مبارک فجر نیز اجرای ویژه برنامه های پیروزی انقلاب اسلامی در 30 هزار مسجد ، برگزاری یک هزار مراسم شاخص در یک هزار مسجد با همکاری اعضای کمیته و شهرداری های سراسر کشور، برگزاری اجتماع بزرگ روحانیون و ائمه جماعات سراسر کشور و افتتاح کتابخانه ها، کانون ها و دیگر مراکز فرهنگی هنری وابسته به مساجد ،

حجت الاسلام سلیمانی از دیگر برنامه های مهم این کمیته ارسال بیش از یک میلیون جلد کتاب کمک آموزشی و فرهنگی و دینی بین مساجد را ذکر کرد و افزود: برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی هنری به صورت مکتوب، اینترنتی و پیامک ، اهدای اقلام و تجهیزات فرهنگی و کتابخانه ای در سطح مساجد به مناسبت ایام الله دهه فجر ، حضور جدی و موثر در برنامه میهمانی لاله ها، برگزاری جشنواره بچه های مسجد در رشته های متنوع فرهنگی و هنری از جمله نقاشی ، روزنامه دیواری، شعر، مقاله، داستان کوتاه و عکس،انتشار روزنامه دیواری در 2 شماره برای ارسال و اهدا به مساجد و برگزاری مسابقات تلویزیونی به صورت زیرنویس و ... با موضوع مسجد و انقلاب از دیگر برنامه های این کمیته برای ایام الله دهه فجر است.

وی در ادامه برگزاری جشنواره بزرگ جوانان مساجد کشور در رشته فیلم کوتاه، تئاتر و نمایشنامه نویسی به میزبانی استان کرمان ، انتشار و حمایت از کتاب های مرتبط با موضوع انقلاب و مسجد ، آذین بندی مساجد و ارسال اقلام تبلیغی به مساجد ، برگزاری نمایشگاه های متنوع فرهنگی و هنری از جمله عکس ، کتاب، نرم افزار و ...، برگزاری سلسله نشست های "انقلاب و مسجد" با موضوعاتی همانند "مسجد و مقابله با جنگ نرم"، "جوان و انقلاب" ، "مسجد و دهه پیشرفت"، "جایگاه مسجد در تحولات سیاسی ایران و جهان"، " مسجد، رسانه و انقلاب" و ... در سراسر کشور، تجلیل از خانواده شهدای انقلاب اسلامی به صورت محلی یا منطقه ای با ایشان ، انتشار اقلام تبلیغی (بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری) برای استفاده در مسیرهای راهپیمایی ، برنامه ریزی جامع و نظام مند برای حضور پرنشاط اهالی مساجد در برنامه بانگ تکبیر شب 22 بهمن و اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری نماز جماعت باشکوه ظهر 22 بهمن در مساجد مسیرهای راهپیمایی نیز از برنامه هایی دانست که در این ایام با محوریت مساجد انجام خواهد شد.

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برخی دیگر از برنامه های دیگر این کمیته را هماهنگی گروه های مردمی برای تجمع در مقابل مساجد و حرکت دسته جمعی به سوی مسیرهای راهپیمایی ، تشکیل جلسات ختم قرآن کریم در مساجد سراسر کشور و نثار ثواب قرائت به روح پرفتوح امام راحل(ره) و شهدای انقلاب اسلامی ، اتخاذ تدابیر لازم برای برپایی ایستگاههای صلواتی در طول مسیرهای راهپیمایی ، حضور حماسی و گسترده ائمه جماعات، نمازگزاران، هیئت های امنا و فعالان فرهنگی مساجد در راهپیمایی 22 بهمن، توزیع سئوالات مسابقه بزرگ مسجد و انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن در مسیرهای راهپیمایی ، برگزاری مسابقه سراسری روزنامه دیواری و هماهنگی با مساجد مسیرهای راهپیمایی برای پیوستن به گروه های مردمی عنوان کرد.