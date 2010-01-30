روند توسعه متوازن باید از مناطق دور دست آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر شنبه در جلسه ای با حضور فرمانداران، معاونین و مدیران کل استانداری افزود: فرمانداران به عنوان مسئول شهرستان در همه شئون باید علاوه به تلاش برای ارتقای شاخص های توسعه از جمله آب رسانی و گازرسانی، مسایل اجتماعی و فرهنگی را نیز مدنظر داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی خواستار نظارت دقیق فرمانداران به پیشرفت پروژه های عمرانی در سطح شهرستانها شد و اظهار داشت: سال 89 سال افزایش شاخص ها در تمامی بخشها به میانگین کشوری است.

صلاحی افزود: فرمانداران به عنوان نمایندگان تام الاختیار استاندار در شهرستان ها باید رفع مسائل شهرستان ها و رسیدگی به امور مردم را از دستگاه های مختلف اجرایی مطالبه کنند.

وی مردم را صاحبان اصلی انقلاب اسلامی دانست و گفت: خدمت به مردم به ویژه در مناطق نیازمند نه تنها منتی ندارد بلکه تکلیف است و توفیق آن برای هر مسئولی افتخار است.

استاندار خراسان رضوی به اجرای طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار و هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: هدفمند کردن یارانه ها بزرگترین طرح تحول اقتصادی است که هیچ یک از دولتهای قبلی به دلیل سختی اجرای این طرح جرات نکردند وارد این میدان شوند اما دولت خدمتگزار با رویکرد عدالت طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرا خواهد کرد و همه مسئولان باید مسایل پیش روی تحقق این مهم را رفع کنند.

صلاحی از مدیران کل استان خواست همزمان با سفرهای شهرستانی استاندار در شهرستان های تازه تاسیس حضور یابند و مسایل پیش روی این مناطق را از نزدیک بررسی کنند.

وی خواستار خدمت رسانی با نشاط و بی منت مسئولان و مدیران شد و گفت: مسئولان باید علاقه مندی بیشتری نسبت به کار از خود بروز دهند و از دهه مبارک فجر شتاب خدمت رسانی سریع و بی منت به مردم را افزایش دهند.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی به صورت ماهانه در شهرستان ها تاکید کرد و اظهار داشت: رویکرد دولت در سال آینده توجه به مسائل فرهنگی است و همه مسئولان باید با جدیت بیشتری در این حوزه اقدام کنند.

صلاحی با اشاره به بررسی لایحه بودجه و برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فرمانداران و مسئولان استانی در هماهنگی کامل با معاون برنامه ریزی استانداری پیشنهادات خود را که موجب افزایش سهم استان از بودجه و یا مصوبه ای به نفع استان در برنامه پنجم می باشد را ارائه کنند.