مسئولان برای ساخت پروژه های درمانی خیر ساز همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر رامجردی ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: امروز برخی از مجموعه ها و ادارات نه تنها در بخش پروژه های خیر ساز کمکی به خیرین نمی کنند بلکه مشکلاتی را نیز در پی مراحل اداری ایجاد می کنند و همین امر باعث می شود که یک پروزه چندین سال به طول بیانجامد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در یکی از شهرهای فارس شهرداری برای ساخت یک مرکز درمانی تقاضای عوارضی 270 میلیون تومانی کرده در حالیکه انتظار می رود برای پروژه های خیرساز که به خود مردم تعلق دارد کمکها و حمایتهای بیشتری صورت گیرد.

مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به کمکهای دولتی به حوزه پروژه های درمانی خیرساز نیز بیان کرد: بر اساس قانونی که به آن 40 به 60 گفته می شود در صورت تامین اعتبار 40 درصد از یک پروژه 60 درصد مابقی را دولت باید تامین کند این در حالیست که در استان فارس با توجه به تامین اعتبار بیش از 40 درصدی از سوی خیرین، دولت باید در این رابطه حدود 60 میلیارد تومان را در حوزه سهم خود بپردازد اما در رابطه با قانون 40 به 60 دولت برای سراسر کشور تا سقف اعتبار 16 میلیارد تومان را تصویب کرده است.

رامجردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های آماده بهره برداری در ایام دهه فجر نیز عنوان کرد: هفت پروژه در شیراز با اعتباری بالغ بر 3.5 میلیارد تومان از پروژه های مجمع خیرین آماده بهره برداری بوده و چندین پروژه نیز با اعتبار سه میلیارد تومان در برخی از شهرستانهای استان در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.