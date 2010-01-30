افزایش همکاری امنیتی میان رژیم اسرائیل، اردن و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی نوشت: دیدار مسئولان اسرائیلی با مقامات مصر و اردن، احداث دیوار فولادی در مرزهای نوارغزه و نیز کاهش تلاش های میانجیگرانه مصر برای برقراری آشتی ملی در فلسطین بیانگر افزایش همکاری امنیتی میان تل آویو، قاهره و امان است.

به نوشته هاآرتص، رهبران مصری اقداماتی را علیه آنچه که آن را تندروهای فلسطینی نامیده اند اتخاذ کرده اند و لذا قاهره تمایل داشت اهداف سفر "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به قاهره را پنهان کند و از همین رو باراک تنها به صدور بیانیه ای درباره سفر خویش به مصر اکتفا کرد.

این روزنامه اسرائیلی، احداث دیوار فولادی در مرزهای غزه را در راستای همکاری امنیتی میان قاهره و تل آویو دانست و اعلام کرد که در نتیجه این همکاری قاچاق به غزه کاهش بسیار داشته است.

در مورد همکاری با اردن نیز این روزنامه اعلام کرد که مسئولان اردن نیز هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی در مرزها و مسائل حساس به ویژه بازداشت عاملان انفجار در نزدیکی خودروی سفیر این رژیم در امان را حفظ کرده اند.