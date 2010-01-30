830 تبعه خارجی غیر مجاز از کرمان طرد شدند

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته با همکاری مردم در استان کرمان 830 تبعه خارجی بدون مجوز شناسایی شدند.

وی افزود: این افراد که فاقد مدارک هویتی لازم و بدون مجوز وارد کشور شده بودند به اردوگاههای مراقبتی منتقل و از کشور طرد شدند.

وی با اشاره به نقش مستقیم اتباع خارجی در بروز جرایم در استان از مردم خواست برای شناسایی محلهای اقامت این افراد با پلیس همکاری کنند.

وی همچنین از دستگیری سه تبعه افغانستان که اقدام به سرقت کابهای برق در شهرستان سیرجان می کردند خبرداد.

سرهنگ پریور خاطرنشان کرد: این باند پس از سرقت کابلهای برق آنها را ذوب و به مس ذوب شده را به فروش می رساندند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان گفت: از محل اختفای این سارقان هفت دستگاه خودرو، دو موتور سیکلت و سه تن سیم برق و مس کشف شد.

این افاغنه فاقد مدارک هویتی می باشند و غیرمجاز وارد کشور شده اند.

وی با اشاره به نقش مردم در برقراری امنیت تاکید کرد مردم بخصوص در زمینه افاغنه غیر مجاز و شناسایی این افراد می توانند با همکاری با پلیس جلوی بروز جرایم را بگیرند.