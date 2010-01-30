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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

بیانیه تند ذوب آهن علیه داوری/

می ترسیم در آستانه بازی با سپاهان غرق در لابی‌های پشت پرده شویم

می ترسیم در آستانه بازی با سپاهان غرق در لابی‌های پشت پرده شویم

باشگاه ذوب آهن اصفهان با صدرو بیانیه‌ای به قضاوت داوران نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است:« باشگاه ذوب آهن اصفهان و به تبع آن تیم های تحت پوشش آن از جمله تیم فوتبال بزرگسالان ذوب آهن همیشه با شفافیت، دوری از حواشی مضر و خانمان برافکن، جدایی از لابی های نابخردانه پنهان پشت پرده و فاصله از پولهای کثیف در قالب رشوه و ... سعی کرده است به اصل اصیل ورزش مشغول باشد و همانگونه که از سابقه باشگاه ذوب آهن مشخص است، از معدود باشگاهها و تیم هایی بوده ایم که در طول سالیان گذشته و حتی در فصل جاری فوتبال کشور کمترین اعتراض، جنجال رسانه ای و ایجاد هیاهو و هوچی گری را حتی در زمانهایی که حق راستین‌مان به راحتی پایمال مطامع دیگران شده است، مد نظر قرار داده ایم.

اکنون و پس از اتفاقات رخ نموده در هفته بیست و پنجم دوره نهم لیگ برتر و آنچه محمود رفیعی داور وسط دیدار ذوب آهن اصفهان با پاس همدان به عینه و برابر هزاران چشم و دوربین های متعدد تلویزیونی بر سر تیم فوتبال ذوب آهن آورد لب به سخن گشوده ایم که گویا این فوتبال سکوت، سعه صدر، حجب و حیا و دوری آگاهانه از حواشی سخیف حاکم بر فوتبال کشور را نمی طلبد و بایستی هر چه فریاد هست در گلو کنیم و به دنبال احقاق حق خود کفش آهنین به پای نماییم.

در هر حال داور دیدار ذوب آهن با پاس همدان به راحتی و با خونسردی کامل از گرفتن حداقل یک پنالتی صد در صد که اظهر من الشمس بود برای تیم فوتبال ذوب آهن چشم پوشی کرد و در ادامه با 9 نفره کردن تیم فوتبال ذوب آهن عملا تیم را خلع سلاح نمود.

این در حالی است که با توجه به در کورس قهرمانی بودن دو تیم اصفهانی و فاصله نزدیک امتیازی این دو تیم در صدر جدول لیگ برتر، اتفاقاتی مشابه اما بالعکس در دیدار دو تیم صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان رقم خورد که در این ارتباط همه علاقه مندان به مبحث فوق را به فیلم این مسابقه و مصاحبه رسول کربکندی سرمربی اصولگرا، ارزش مدار و اصفهانی تیم فوتبال صبای قم ارجاع می دهیم.

در هر حال خطاب ما به تمام کسانی است که هنوز و همچنان علاقه مند می باشند که ورزش زیبا و پرهیجان فوتبال از مسیر اعتدال و سلامت نهفته در ذات ورزش دور نشده و از فضای غیر قابل تحمل فعلی فاصله بگیرد. آیا با چنین مسائل رخ نموده چنین چیزی امکان پذیر است؟ آیا قرار است این گونه به سمت و سوی فوتبال پاک حرکت نماییم؟

آیا با چنین شرایطی می توان امیدی هر چند اندک، به آینده فوتبال این سرزمین به طور اخص و ورزش کشور به طور اعم داشت؟

آیا بایستی از جوانانمان انتظار داشته باشیم که الگوی مناسب و در خور شان سرزمین اسلامی - ایرانیمان را از این فوتبال و این ورزش استنباط نمایند؟ آیا می دانیم راهی که می رویم به کجا و به چه ختم خواهد شد؟

این سئوالات و صدها پرسش دیگر را که در ذهن جامعه راستین ورزش کشور و به ویژه علاقه مندان واقعی فوتبال وجود دارد، کدامین مرجع پاسخگوست؟

و همه این موارد و بسیاری از موارد ذکر نشده، در شرایطی است که به دربی حساس شهر اصفهان میان دو تیم فوتبال ذوب آهن و سپاهان در هفته بیست و هفتم نزدیک هستیم. به راستی چه کسی ضمانت می کند که فضای بی آلایش ورزش ذوب آهن، در آلودگی های موجود و لابی های پشت پرده دیگر تیم ها و دیگر باشگاهها غرق در تشنج نشود؟!

تبعات منفی چنین اتفاقاتی که کل ورزش و جامعه استان اصفهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد چه کسی پاسخگو است؟ به هشدارهای این چنینی و اعلام خطر مستتر در این بیانیه توجه نمایید که شاید فردا دیگر دیر باشد.»

کد مطلب 1026528

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