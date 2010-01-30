شرمنده مقام معظم رهبری هستم و طلب مغفرت دارم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان آشوبهای روز عاشورا، متهم پنجم پرونده در جایگاه قرار گرفت و در دفاعیات خود در مورد نحوه جذب در سازمان منافقین گفت: سال 84 جذب سازمان منافقین شدم و با اسمهای مستعار مختلف به فعالیتهای تبلیغی پرداختم و در اواسط سال 86 بازداشت شدم اما از طریق وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی مورد رافت قرار گرفتم.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: به دنبال تبرئه کردن خود نیستم و فقط می خواهم که جوانان آگاه شوند تا فریب نخورند.

در ادامه جلسه وکیل مدافع در جایگاه قرار گرفت و از محضر دادگاه خواست با توجه به اظهار ندامت متهم در مجازات وی تخفیف قائل شود و مشمول رافت اسلامی قرار گیرد.

پس از آن مجددا متهم در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاعیات خود گفت: به جرمی که مرتکب شدم اعتراف دارم اما تاکید می کنم که در هیچ تجمعی شرکت نکردم و به دنبال تبرئه کردن خودم نیستم. اما از خدا و مقام معظم رهبری شرمنده ام و طلب مغفرت دارم.

پس از آن قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: در چهارمین جلسه آتی که به زودی برگزار خواهد شد به اتهامات مابقی متهمان رسیدگی خواهد شد.