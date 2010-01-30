موساد عامل ترور رهبر حماس در دبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری یدیعوت آحارونوت، "ران بن یشای" که از ارتباطات نزدیکی با دستگاه های امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی بهره می برد، در تحلیلی نوشت: اینکه موساد (دستگاه امنیتی خارجی رژیم اسرائیل) عامل ترور مبحوح باشد، مسئله عجیبی نیست.

وی تاکید کرد: عوارضی که بر جسد مبحوح (تصلب شرایین و عفونت اندام داخلی) دیده شده است، بسیار مشابه همان عوارضی است که "خالد مشعل" در سال 1997 با آن روبرو شده بود.

"عکس محمود مبحوح در دست پدرش"

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سال 1997، در زمانی که در امان (پایتخت اردن) میهمان "ملک حسین" پادشاه اردن بود، با همین روش مورد حمله قرار گرفت. در آن سال ملک حسین به شدت علیه رژیم صهیونیستی موضع گرفت، امری که به اعزام پزشکی متخصص از سوی "بنیامین نتانیاهو" (نخست وزیر وقت کابینه) منجر شد. گفته می شود این پزشک با تزریق پادزهر سم وارد شده به بدن مشعل از مجرای سر، وی را از مرگ حتمی در پی عملیات تروریستی موساد نجات داده است.

بن یشای در ادامه با اشاره به دیگر دلایل موساد در ترور فرمانده حماس، تاکید کرد: موساد دلایل زیادی برای انجام این عملیات داشت؛ مبحوح مؤسس شاخه نظامی حماس موسوم به کتائب قسام در انتفاضه نخست الاقصی بود، همچنین عامل طراحی و اجرای عملیات گروگان گیری و قتل دو سرباز اسرائیلی (آوی اسپورتاس، ایلان سعدون) بود.

روز گذشته "عزت الرشق" عضو دفتر سیاسی حماس از ترور یکی از رهبران این جنبش در دبی توسط رژیم صهیونیستی خبر داه بود.

وی با بیان اینکه موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) عامل ترور مبحوح بوده است، گفت: خون شهیدان ما پایمال نخواهد شد و دشمن اشغالگر را نابود خواهد کرد.

گفتنی است مبحوح 35 ساله که یکی از بنیانگذاران گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به شمار می رود در سال 1998 از نوارغزه تبعید شد.

وی طراح بسیاری از عملیات ها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.