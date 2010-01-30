به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی فیلم "هفت دقیقه تا پائیز" با حضور علیرضا امینی(کارگردان )، جمال ساداتیان(تهیهکننده )محسن تنابنده، خاطره اسدی(بازیگران )،حدیش بیدگلی شاملو(مسوول جلوههای ویژه)، علی برازنده و محمدتقی فهیم برگزار شد.
در ابتدای این نشست علیرضا امینی کارگردان و نویسنده این فیلم گفت: فیلمنامه "هفت دقیقه تا پائیز" به دو سال پیش برمیگردد. من طرحی از این داستان را داشتم که دو بار به مرحله تولید رسید و به دلیل مشکلات مالی ساخت آن متوقف شد، اما خوشبختانه ساداتیان به من اعتماد کرد و با توجه به ساختار فیلمهای قبلیام و با درایتی که داشت تهیهکنندگی آن را بر عهده گرفت.
سیدجمال ساداتیان تهیهکننده "هفت دقیقه تا پائیز" نیز گفت : بیشتر دوست دارم نظر اهالی مطبوعات را در این جلسه بشنوم. دغدغه من پرداختن به حوزههای اجتماعی است. در ابتدا با قصه اصلی داستان که رو به رو شدم، احساس کردم ادامه همان مسائل اجتماعی در جامعه است، به همین دلیل تهیهکنندگی آن را بر عهده گرفتم.
محسن تنابنده یکی از نویسندگان فیلم و بازیگر آن افزود: طرح اولیه این فیلمنامه متعلق به علیرضا امینی است که تا حدودی در همان زمان تبدیل به فیلمنامه شده بود، ولی وقتی من وارد کار شدم دوباره همه چیز را از ابتدا نوشتیم . برای در آوردن بخش اول فیلمنامه چهار روز به کلاردشت رفتیم. جا دارد از زحمات خانمها اسدی و تهرانی و آقای حامد بهداد هم تشکر کنم. فیلمنامه این کار تجربی بود و بخش عمده آن در صحنه شکل گرفت و به نوعی فیلم سختی بود.
در ادامه خاطره اسدی بازیگر نقش مریم گفت: این فیلم کار سختی بود، اما از نتیجه آن راضی هستم. دیگر بازیگران برای ایفای نقش به من کمک زیادی کردند. اتودهایی میزدیم تا به نتیجه نهایی برسیم.
هدیش شاملو مدیر جلوههای ویژه این فیلم درباره کار خود افزود: ما در این فیلم از جلوههای بصری کمتر استفاده کردیم. وقتی فیلمنامه را برای همکاری به من دادند در آوردن چپ شدن ماشین برایم اهمیت زیادی داشت. ما این صحنه را به صورت سه بعدی اجرا کردیم و خیلی تلاش داشتیم که پیمان ابدی دوم نسازیم.
وی در ادامه افزود: متاسفانه بحث جلوههای بصری در ایران سابقهدار نیست. این بحث احتیاج دارد که ما در آن تجربه کنیم. فکر میکنم این صحنه فیلم نسبت به کارهای دیگری که در سینمای ایران انجام میشود، بهتر بود. البته این موضوع باید کارشناسی شود. قبول دارم کار ما قابل مقایسه با سینمای هالیود نیست، زیرا تجهیزات نداریم. بهتر است جوانانی که در این عرصه فعالیت میکنند مورد تشویق قرار بگیرند.
در ادامه علیرضا امینی درباره پایان فیلم توضیح داد: سینمای مدرن پایان را نمیبندد. در تمام فیلمهای من پایان باز است، اما در این فیلم با دو تا سه پایان رو به رو هستیم. ما در فیلم "هفت دقیقه تا پائیز" هم پایان شخصیتها را به تصویر کشیدیم و هم پایان داستان را داریم. روند داستان ما کلاسیک نبود، بلکه درباره یک زندگی معمولی است که یک اتفاق همه چیز را به هم میریزد.
به گزارش خبرنگار مهر در ادامه محسن تنابنده درباره فیلمنامه این فیلم گفت : باید ازعلیرضا نادری تشکر کنیم که در نوشتن بخش پایانی به ما کمک زیادی کرد. باید به فیلمنامهای که همزمان با ساخت نوشته میشود، طور دیگری نگاه کرد، چون در این متون کارگردان بسیار دخیل است و بسیاری از چیزها در تدوین تغییر میکند.
محسن تنابنده درباره حضور خود به عنوان بازیگرهم افزود: در قصه ابتدایی این فیلم قرار بود ما داستان دو خانواده را به تصویر بکشیم که هر کدام یک بچه داشتند و همسر خانواده دوم به همراه فرزندش با خانواده اول به سفر میرود . در این سفر بر اثر حادثهای بچه خانواده اول میمیرد. ما بعد تاثیر آن را در خانواده آنها میبینیم و بعد برمیگردیم به صحنه تصادف و حالا بچه دوم میمیرد و ما شرایط آنها را میسنجیم. احساس کردیم این قصه تلخ است، به همین دلیل آن را تغییر دادیم.
ساداتیان در ادامه این نشست خاطرنشان ساخت: ما در کلانشهری مانند تهران هر روز با تغییرات اجتماعی رو به رو هستیم و این موضوع میتواند دستمایه فیلمها شود. امیدوارم توانسته باشیم در این فیلم به هدف خود برسیم.
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