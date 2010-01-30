اختصاص دو میلیارد تومان به انجمنهای علمی دانشجویی/ تقدیر از رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به دستاوردهای این اداره کل در چهار سال گذشته گفت: تا سال 87 تعداد کانونهای فرهنگی دانشگاهها به بیش از هزار کانون رسیده و تعداد نشریات دانشجویی نیز از دو هزار و 100 نشریه در سال 83 به سه هزار و 200 نشریه در سال 87 افزایش یافته است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم تعداد تشکلهای اسلامی در دانشگاهها را بیش از 200 تشکل اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 48 خانه فرهنگ در خوابگاههای دانشجویی راه اندازی شده اند و یا در حال راه اندازی هستند.

وی راه اندازی ستاد زیارت، افزایش و توسعه عمره دانشجویی، راه اندازی باشگاه رفاه دانشجویان دختر، راه اندازی خانه تأتر دانشگاهی، تقویت نمازخانه ها و یادواره شهدای دانشجو را برخی دستاوردهای اداره کل امور فرهنگی در زمان مسئولیت خود عنوان کرد.

اسلامی با اشاره به همکاری اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم با رسانه ها نیز گفت: در این سالها رسانه ها تکیه گاه محکمی برای ما بودند. اخبار فرهنگی دانشگاهها را روشن و امیدوار منعکس و به موقع ضعفهای ما را گوشزد می کردند.

به گزارش مهر، مراسم تودیع محسن اسلامی به عنوان مدیر کل سابق امور فرهنگی وزارت علوم و معارفه جلیل دارا به عنوان مدیر کل جدید امور فرهنگی وزارت علوم عصر امروز شنبه با حضور محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، معاونین سابق و جدید فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم محمدباقر خرمشاد و غلامرضا خواجه سروی و حجت الاسلام داوود رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در وزارت علوم برگزار شد.