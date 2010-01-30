کشته و مجروح شدن 11 پلیس افغان بدست سربازان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در پی تیراندازی نظامیان آمریکایی به یک گشت پلیس افغانستان، 11 تن از آنان کشته و مجروح شدند.

"شهید الله شهید" سخنگوی سرولایت وردک در بخش مرکزی افغانستان با بیان این مطلب خاطرنشان کرد که در این تیراندازی چهار نیروی پلیس افغان کشته و هفت نفر دیگر مجروح شده اند. وی علت وقوع این اتفاق را اشتباه نیروهای آمریکایی بر اثر تاریکی هوا اعلام کرده است.

بر این اساس در ساعات اولیه بامداد امروز شنبه و بر اثر یک اشتباه نیروهای آمریکایی به سوی یک گشتی پلیس افغان که در حال بازگشت از ماموریت بوده اند، آتش گشوده اند. به گفته مقامهای محلی تحقیق در مورد این حادثه همچنان ادامه دارد.

خاطرنشان می شود که ولایت وردک واقع در 40 کیلومتری غرب کابل قرار داشته و از مناطق ناامن در افغانستان برای نیروهای ناتو به شما می رود.