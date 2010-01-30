هنرستان تخصصی اصناف در شیراز آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمود هاشمی ظهر شنبه در نشستی خبری افزود: پس از مدتها پیگیری مجوزهای لازم برای ایجاد این هنرستان اخذ شد و از اول مهر ماه سال 89 نیز این هنرستان اقدام به جذب دانش آموز می کند.

وی هدف از راه اندازی هنرستان اصناف را ارتقای سطح دانش حرفه ای علاقمندان به فعالیتهای صنفی دانست و افزود: علاوه بر این اعضای هیئت علمی دانشگاه علمی کاربردی تخصصی اصناف نیز مشخص شده و در حال طی کردن مراحل پایانی صدور مجوز است.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ساماندهی مشاغل در فارس و شیراز نیز بیان کرد: در حال حاضر حدود 38 هزار واحد صنفی در فارس مشغول به فعالیت هستند که تاکنون 9 هزار واحد آن به طور کامل ساماندهی و همچنین اعلام شده که تمام واحدهای صنفی تا 29 اسفند ماه باید برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند.

به گفته هاشمی در شیراز هفت هزار و 500 واحد صنفی در این راستا شناسایی شده است.