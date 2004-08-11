هوش محاسباتي، مدل سازي از مغز انسان خبره است

دكتر محمد باقر منهاج عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار گروه دانشگاهي خبرگزاري "مهر" گفت: در سال 1372، همزمان با اولين دوره تدريسم در ايران، به آمـــوزش شبكه هاي عصبي براي دانشجويان مهندسي برق و كنترل دانشگاه امير كبير پرداختم. در همين دوره تدريس، واژه هوش محاسباتي را به كار مي بردم. اما در سال 1994- 1993 اين عنوان به تصــويب رسيد. اما واژه محاسبات نرم به كار برده مي شود. پروفســور" زاده" واژه محاسبات نـــرم (Soft Computing) را مطرح كرد و هوش محاسباتي را واژه اي قديمي مي دانست. پروفسور " زاده" اظهار داشت هوش محاسباتي قبل از هوش مصنوعي به كار برده مي شده است، اما به طور كلي من با كلمه هوش محاسباتي موافق تر هستم.

دانشمند برتر سال 2004 در ادامه، در زمينه هوش محاسباتي تصريح كرد: هوش محاسباتي ( CI) به معناي استخراج هوش، دانش، الگوريتم يا نگاشت از دل محاسبات عددي بر اساس ارائه به روز داده هاي عددي است. سيستم CI در اصل سيستمهاي ديناميكي مدل آزاد را براي تقريب توابع و نگاشت ها ارائه مي كند.



وي در كنار اين ويژگي بسيار مهم، از خصوصيت مهم ديگري در ارتباط با خصوصيات محاسباتي سيستم هاي CI نام برد كه در آن دقت، وجه المصالحه مقاوم بودن، منعطف بودن و سهولت پياده سازي قرار مي گيرد.

وي افزود: مولفه هاي مهم و اساسي هوش محاسباتي، شبكه هاي عصبي (محاسبات نروني)، منطق فازي (محاسبات تقريبي) و الگوريتم ژنتيك (محاسبات ژنتكي) است كه هر يك به نوعي مغز را الگو قرار داده اند. شبكه هاي عصبي، ارتباطات عصبي و و ساختار نروني را مدل سازي مي كند، منطق فازي، استنتاجات تقريبي ، و محاسبات ژنتيكي موتاسيون مغز را مدل مي كند.

مولف برتر سال 1380 در پايان تصريح كرد: در هوش محاسباتي، مغز انسان نرمال و خبره مدل سازي مي شود. همانطور كه انسان يك سيستم پيچيده را كنترل و مهندسي مي كند، با دستگاههاي ساخت بشر و با استفاده از هوش محاسباتي مي توان آن دستگاه را در حدي پايين تر از توانايي هاي مغز انسان كنترل كرد.