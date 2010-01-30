مهدی فلاخویی در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: سه سال از مراسم تعزیه عکاسی کردم که حاصل آنها را در یک نمایشگاه ارائه می‌کنم. البته عکس‌های من در این نمایشگاه تعمدی تار است .

او در مورد دلیل تارگرفته شدن عکس‌ها عنوان کرد: زمانی که بچه بودم و به مراسم تعزیه می‌رفتم، همیشه ارتباط برقرار کردن با افرادی که در این مراسم شرکت کرده‌اند برایم سخت بود. چون دوستان و آشنایانی را می‌دیدم که با شکل و شمایل دیگری در مراسم حضور دارند. حتی برخی از آنها را در نقش شمر نمی‌توانستم متصور شوم. برای همین سعی کردم تعزیه را به صورت تار، عکاسی کنم تا حس خودم را منتقل کنم.

او با بیان اینکه نامی برای نمایشگاه و آثارش انتخاب نکرده، افزود:نامی برای کارهایم انتخاب نکردم تا هر کسی هرطور که دوست دارد، برای آنها اسمی بگذارد.

او همچنین درباره ویژگی عکس‌های تعزیه ابراز داشت: بهرحال نظر هر هنرمندی برای عکاسی از تعزیه محترم است . آنچه از نظر من اهمیت دارد، این است که عکاس بتواند حال و هوای مراسم را منتقل کند.

نمایشگاه فلاخویی از یکشنبه 11 بهمن در نگارخانه شماره دو خانه عکاسان افتتاح می‌شود و تا 21 ادامه دارد. علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه می‌توانند به خانه عکاسان واقع در خیابان سمیه، انتهای غربی خیابان سمیه مراجعه کنند.آثار ارائه شده در نمایشگاه شامل 21 فریم در ابعاد 100 در 70 هستند.



