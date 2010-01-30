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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۵

شهرداری تهران اعلام کرد:

خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز 12 بهمن

خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز 12 بهمن

شهرداری تهران از خدمات رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی در روز 12 بهمن به مردم شهر تهران برای شرکت در مراسم این روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که به همین مناسبت صادر شده با گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، عنوان شده است: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه به برگزاری مراسم گرامیداشت 12 بهمن ـ سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی ـ در حرم مطهر امام راحل (ره) برای عزیمت شهروندان به سمت بهشت زهرا (س)، اقدام به برقراری سرویس‌های رایگان از ساعت 6:30 تا 9 صبح روز شنبه از مبادی و میادین امام حسین (ع)، امام خمینی (ره)، خراسان، خاوران، راه‌آهن، آذری، آزادی، انقلاب اسلامی، شهرری، رسالت، شهرک شهید محلاتی، تجریش و صنعت (قدس) می‌کند.

شهروندان پس از خاتمه مراسم از محل استقرار اتوبوس‌ها در حرم مطهر، به مبادی اولیه بازگشت داده خواهند شد.

کد مطلب 1026542

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