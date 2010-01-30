به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که به همین مناسبت صادر شده با گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، عنوان شده است: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه به برگزاری مراسم گرامیداشت 12 بهمن ـ سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی ـ در حرم مطهر امام راحل (ره) برای عزیمت شهروندان به سمت بهشت زهرا (س)، اقدام به برقراری سرویس‌های رایگان از ساعت 6:30 تا 9 صبح روز شنبه از مبادی و میادین امام حسین (ع)، امام خمینی (ره)، خراسان، خاوران، راه‌آهن، آذری، آزادی، انقلاب اسلامی، شهرری، رسالت، شهرک شهید محلاتی، تجریش و صنعت (قدس) می‌کند.

شهروندان پس از خاتمه مراسم از محل استقرار اتوبوس‌ها در حرم مطهر، به مبادی اولیه بازگشت داده خواهند شد.