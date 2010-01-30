مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح الگوی مصرف آب و نان

به گزارش خبرگزاری مهر، سپس تدوین سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف در بخش آب با حضور اکثریت اعضا و کارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی، موارد زیر به تصویب رسید.

- ارتقای بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در کلیه بخش ها به ویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر انجام پذیرد.

1- اصلاح و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن

2- طراحی و اجرای نظام قیمتی مناسب بر اساس سیاست هدفمند کردن یارانه ها

3- اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی مصرف آب

4- تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آنها

5- اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارا، ایجاد ساماندهی بهینه تامین و توزیع آب شرب، بهینه سازی مصرف و تخصیص آب در بخش های تولیدی با توجه به ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.

6- برنامه ریزی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب و مصرف آب های غیر متعارف با توجه به ضوابط و استانداردهای مرتبط

7- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به ویژه در سفرهای زیرزمینی با تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی، سیل و سازگار با شرایط اقلیمی

8- ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و حمایت و تشویق به ایجاد نهادهای مشاوره ای و اطلاع رسانی

پس از اتمام تدوین سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف در بخش آب، در بخش نان نیز سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف به شرح ذیل به تصویب رسید:

- اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقا و بهبود شرایط و کیفیت فرایندهای "تولید و تبدیل گندم به نام" و "مصرف نان" درچارچوب سیاست های زیر اعمال می شود:

1- شکل گیری بازار رقابتی در زمینه تامین، تولید و توزیع گندم، آرد و نان سالم و مرغوب از طریق:

- تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان

- تمرکز در سیاست گذاری، هدایت، نظارت

- اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای ارتقای سطح بهداشتی مراکز تولید نان

- جبران خسارت و حمایت از نیروی انسانی و واحدهای متضرر شده از اجرای این سیاست

- حفظ ذخیره استراتژیک گندم

- تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی

2- اصلاح ساختار تولید فرآیند و توسعه تولید انواع نان های مغذی، با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و اصول صحیح تولید گندم، آرد، خمیر و پخت نان

3- الزام کلیه بنگاههای حاضر در فرآیند تولید نان به استفاده از نیروهای انسانی ماهر و آموزش دیده و اعمال مشوق های موثر از سوی دولت در این زمینه

4- ترویج فرهنگ مصرف صحیح نان از طریق رسانه ها به ویژه رسانه ملی و دستگاههای آموزش و فرهنگی کشور

پس از اتمام تدوین سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف در بخش نان، سیاست های کلی اصلاح مصرف در بخش ارتقای بهره وری نیز در دستور کار قرا گرفت که پس از بحث و بررسی موارد ذیل در این بخش به تصویب رسید:

- ارتقای بهره وری به عنوان راهبرد کلیدی اصلاح الگوی مصرف کشور در چارچوب سیاست های زیر قابل اعمال خواهد بود.

1- تحول رویکرد تحقق درآمد ملی از اتکا به فروش نفت و گاز به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب کار جامعه و انتقال از اقتصاد دولت محور به اقتصاد مردمی و رقابتی

2- ایجاد تقاضای قوی و موثر نسبت به افزایش بهره وری با تاکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری.