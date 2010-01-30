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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

منشور اصلی برنامه پنجم توسعه کشور توجه به جوانان است

منشور اصلی برنامه پنجم توسعه کشور توجه به جوانان است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: منشور اصلی برنامه پنجم توسعه کشور توجه به جوانان و هویت بخشی به آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بیژن نوباوه وطن ظهر شنبه در جمع دبیران تشکلهای جوانان در خراسان رضوی در آمفی تئاتر هلال احمر مشهد افزود: امروز موفقیت کشور مرهون تلاشهای جوانان در عرصه های مختلف است که به خود باوری حقیقی رسیدند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: امروز غرب و شرق به شدت از موفقیت جوانان ایرانی هراس دارند و می کوشند از راههای مختلف به آنان ضربه بزنند.

نوباوه افزود: جوانان این مرز بودم باید بیش از گذشته هوشیار باشند و با توکل به خدا و پشت سر رهبری توطئه ها را خنثی کنند.

وی تصریح کرد: علت مخالفت دنیا با ایران این است که غرب و شرق هر دو کنار هم حرکت می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی منافع غرب و شرق به خطر افتاده است و کشورهای دیگر آگاه شدند.

نوباوه تصریح کرد: این در حالی است که امام راحل شعار نه شرقی نه غربی مطرح کردند و جمهوری اسلامی این شعار به تمام معنا بود.

وی اظهار داشت: به اذعان بسیاری از اندیشمندان امام راحل تنها فردی در قرن بیستم بودند که موجب تحول در دنیا شده و جمهوری اسلامی را به سمت مدرن شدن سوق داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران حرف تازه در دنیا می زند و روسیه و چین نمی توانند کنار نیایند زیرا چین در حال عبور از کمونیستی به سمت اقتصادی است.

کد مطلب 1026546

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