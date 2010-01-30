عید ملی 22 بهمن با آرامش و عظمت برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در ابتدای جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه یوم الله 22 بهمن به ویژگی ها و حساسیت های راهپیمایی این روز به عنوان یک عید ملی در سال جاری پرداخت وگفت: استکبار جهانی به ویژه آمریکا، اخیرا تحرکات و حملات جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران با همراه کردن برخی کشورهای دیگر که قبلا موضع خصمانه نداشتند آغاز کرده است و سعی دارند با تشدید تحریم ها و تهدیدها که احتمالا بخشی از آن می تواند جنگ روانی نیز باشد، فشارهای سیاسی خود بر جمهوری اسلامی ایران را مضاعف کنند.

وی افزود: آنها باید بدانند که ایران در موضوع هسته ای چه غنی سازی و یا مبادله اورانیوم کاملا جدی است و راه ما غیر قابل برگشت است و عقب نشینی نخواهیم کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری انسجام داخلی و پرهیز از تفرقه در داخل کشور را برای خنثی سازی فشارهای خارجی و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حیاتی و خطیر توصیف کرد و گفت: دلسوزان و عاشقان نظام از همه گروه ها و طرف ها باید تلاش کنند راهپیمایی امسال روز عید ملی 22 بهمن، با آرامش و عظمت خاص خود برگزار شود چون هر گونه تعارض و خشونت در جهت خواست دشمنان خواهد بود.

وی از همه آحاد مردم، طرف ها و قشرها در سراسر کشور دعوت به عمل آورد با حضور حماسی در راهپیمایی روز 22 بهمن، این روز را به مانور وحدت ملی برای حفظ نظام و حمایت از جمهوری اسلامی علی رغم برخی اختلاف سلیقه ها تبدیل کنند و با این حضور و مانور سراسری، دشمنان خارجی را از دست یابی به اهداف شومشان مایوس نمایند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: 22 بهمن نقطه مشترک حفظ و تقویت وحدت و نماد وفاداری مردم به نظام اسلامی است که امیدواریم با شکوه خاص خود برگزار شود.