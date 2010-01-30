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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

هاشمی رفسنجانی :

عید ملی 22 بهمن با آرامش و عظمت برگزار شود

عید ملی 22 بهمن با آرامش و عظمت برگزار شود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آحاد مردم، طرف ها و قشرها در سراسر کشور دعوت به عمل آورد با حضور حماسی در راهپیمایی روز 22 بهمن، این روز را به مانور وحدت ملی برای حفظ نظام و حمایت از جمهوری اسلامی علی رغم برخی اختلاف سلیقه ها تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در ابتدای جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه یوم الله 22 بهمن به ویژگی ها و حساسیت های راهپیمایی این روز به عنوان یک عید ملی در سال جاری پرداخت وگفت: استکبار جهانی به ویژه آمریکا، اخیرا تحرکات و حملات جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران با همراه کردن برخی کشورهای دیگر که قبلا موضع خصمانه نداشتند آغاز کرده است و سعی دارند با تشدید تحریم ها و تهدیدها که احتمالا بخشی از آن می تواند جنگ روانی نیز باشد، فشارهای سیاسی خود بر جمهوری اسلامی ایران را مضاعف کنند.

وی افزود: آنها باید بدانند که ایران در موضوع هسته ای چه غنی سازی و یا مبادله اورانیوم کاملا جدی است و راه ما غیر قابل برگشت است و عقب نشینی نخواهیم کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری انسجام داخلی و پرهیز از تفرقه در داخل کشور را برای خنثی سازی فشارهای خارجی و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حیاتی و خطیر توصیف کرد و گفت: دلسوزان و عاشقان نظام از همه گروه ها و طرف ها باید تلاش کنند راهپیمایی امسال روز عید ملی 22 بهمن، با آرامش و عظمت خاص خود برگزار شود چون هر گونه تعارض و خشونت در جهت خواست دشمنان خواهد بود.

وی از همه آحاد مردم، طرف ها و قشرها در سراسر کشور دعوت به عمل آورد با حضور حماسی در راهپیمایی روز 22 بهمن، این روز را به مانور وحدت ملی برای حفظ نظام و حمایت از جمهوری اسلامی علی رغم برخی اختلاف سلیقه ها تبدیل کنند و با این حضور و مانور سراسری، دشمنان خارجی را از دست یابی به اهداف شومشان مایوس نمایند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: 22 بهمن نقطه مشترک حفظ و تقویت وحدت و نماد وفاداری مردم به نظام اسلامی است که امیدواریم با شکوه خاص خود برگزار شود.

کد مطلب 1026547

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