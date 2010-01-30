طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد در تاریخ ایران ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در همایش بزرگ جوانان و آرمان تحقق جامعه نمونه که عصر روز شنبه با حضور وزیر دادگستری و وزیر آموزش و پرورش در سالن حجاب برگزار شد با بیان این مطلب افزود: از طرح تحول اقتصادی همان یک مولفه هدفمند کردن یارانه ها برای هشت سال دولت آقای احمدی نژاد کافی است و شما آثار این طرح را در آینده خواهید دید.

وی با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه ها کار بزرگی است، ادامه داد: آنقدر این طرح مبین، روشن و واضح است که اگر میزگردی با هر منتقدی برگزار شود از دفاع آن هیچ ترسی نخواهیم داشت.

هیچ توسعه ای اتفاق نمی افتد مگر همه اجزای جامعه از سند چشم انداز توسعه کشور آگاهی داشته باشند استاندار تهران

استاندار تهران با بیان اینکه مشاوران جوان سند چشم انداز 1404 را مطالعه کنند، افزود: هیچ توسعه ای اتفاق نمی افتد مگر همه اجزای جامعه از سند چشم انداز توسعه کشور آگاهی داشته باشند.

تمدن با بیان اینکه سند چشم انداز کشور باید در گروه مشاوران جوان به صورت واحدهای درسی دانشگاهی تدریس شود، گفت: باید با مختصات این سند آشنا شویم و آگاهانه و عالمانه به سمت توسعه کشور حرکت کنیم و این مسئله عین یک تکلیف مهم برای ما است.

استاندار تهران ادامه داد: باید هم اکنون بدانیم که فضای آموزش و پرورش ما در افق 1404 چگونه باید باشد و یا به طور مثال لازم است که ما سالنهای سینما را به شکل کنونی توسعه دهیم و یا باید دنیای کتاب و کتابخوانی، نظام مهندسی در دنیا را مطالعه و آن را با کشور خودمان مقایسه کنیم.

وی ادامه داد: باید مانند پیشگویی متبحر ارزیابی صحیحی از وضعیت آینده کشور در افق 1404 داشته باشیم که کار سختی است اما شدنی است. چرا که طبق این سند ما باید در خاورمیانه شاگرد اول باشیم.

تمدن در پایان تاکید کرد: دولت برای تحول اقتصادی برنامه دارد و اگر مردم بدانند که نظام و دولت برای آنها حرف دارند احساس امید می کنند و شور و نشاط پیدا خواهند کرد.