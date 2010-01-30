عملکرد دولت در پرداخت بودجه حمل و نقل در سال 88 بررسی می شود

محمد حسین مقیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیسیون عمران تصمیم دارد به آسیب شناسی بودجه امسال و بررسی دلایل عدم پرداخت کامل بودجه حمل و نقل شهرها از جمله تهران بپردازد، افزود: نمی گذاریم اشتباه های بودجه امسال درمورد حمل و نقل تکرار شود.

موضوع عدم تخصیص بودجه های مصوب مجلس شورای اسلامی به حمل و نقل عمومی کلانشهرها به ویژه تهران یکی از اصلی ترین چالشهای سال جاری نمایندگان مجلس و شورای شهر و شهرداری با دولت بود و بنا به گفته مقیمی نمایندگان می خواهند ضعفهایی را که در بودجه امسال وجود داشت به هر نحو ممکن برطرف کنند.

به گفته رئیس کمیسیون عمران این احتمال وجود دارد که از شیوه های جدیدی در بررسی بودجه امسال استفاده شود تا مشکلات کنونی بودجه در بخش حمل و نقل رفع شود.

مقیمی با اشاره به هدف مجلس مبنی بر افزایش بهره وری در بخش حمل ونقل و افزایش رضایت شهروندان گفت: نمایندگان تمام تلاش خود را می کنند تا بودجه را طوری بنویسند که سهم همه شهرها از بودجه در بخش حمل و نقل راحت تر وصول شود و تردد مردم به خاطر نبود اعتبار با مشکل مواجه نشود.

نماینده مردم خمین همچنین افزود: به همین دلیل در کمیسیون عمران همزمان با بررسی بودجه 89 به بررسی بودجه 88 و میزان عملیاتی شدن این بودجه خواهیم پرداخت چرا که اگر قرار باشد کمیسیون ساعتها وقت بگذارد و بودجه ای را بررسی کند که در نهایت اجرا نمی شود باید به دنبال راه چاره بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر اینکه بودجه مترو تهران در سال 88 به صورت صد درصد تخصیص داده شده، گفت: منتظر اظهار نظر مسئولان مترو هستیم اما به نظر می رسد منظور از تخصیص صد در صد همان تخصیص اعتبار حدود 70 درصد باشد. چون دولت تاکید دارد در شرایطی که بودجه با کسری مواجه است تمام دستگاه ها بیشتر از حدود 65 تا 70 درصد از بودجه مصوب مجلس را دریافت نخواهند کرد.