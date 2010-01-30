افزایش ابر و بارش باران برای مناطق شمال شرق کشور پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از اوایل وقت روز یکشنبه با ورود یک سامانه بارشی به کشور ابتدا در شمالغرب، غرب و بتدریج در جنوب غرب، دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی و ابرناکی بارش برف و وزش باد رخ خواهد داد.

همچنین در اطلاعیه سازمان هواشناسی آمده است: گستره ی بارشها تا اواخر وقت به دامنه های البرز، نواحی مرکزی و شمال شرق کشور نیز می رسد. اوایل وقت روز دوشنبه نیز بتدریج روی نوار غربی کشور از مقدار ابرها کاسته شده و سامانه بارشی در شمال شرق، شرق و بخشهای از مرکز فعال بوده و بتدریج از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.