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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

سازمان هواشناسی:

افزایش ابر و بارش باران برای مناطق شمال شرق کشور پیش بینی می شود

افزایش ابر و بارش باران برای مناطق شمال شرق کشور پیش بینی می شود

سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در برخی مناطق شمال شرق کشور رشد ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود که بتدریج از مقدار ابرها در این نواحی کاسته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از اوایل وقت روز یکشنبه با ورود یک سامانه بارشی به کشور ابتدا در شمالغرب، غرب و بتدریج در جنوب غرب، دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی و ابرناکی بارش برف و وزش باد رخ خواهد داد.

همچنین در اطلاعیه سازمان هواشناسی آمده است: گستره ی بارشها تا اواخر وقت به دامنه های البرز، نواحی مرکزی و شمال شرق کشور نیز می رسد. اوایل وقت روز دوشنبه نیز بتدریج روی نوار غربی کشور از مقدار ابرها کاسته شده و سامانه بارشی در شمال شرق، شرق و بخشهای از مرکز فعال بوده و بتدریج از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.

کد مطلب 1026552

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