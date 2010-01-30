به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمید بقایی از جذب 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد خبر داد و گفت: پیگیری تاسیس بانک و بیمه خارجی در مناطق آزاد از مواردی است که می تواند روند سرمایه گذاری به خصوص در بخش خارجی را افزایش دهد.

سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اظهارداشت: تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد از سیاستهای کلی دولت در جذب سرمایه گذار خارجی است.

بقایی از انجام مذاکره با چند کشور خارجی برای تاسیس بانک در مناطق آزاد خبر داد و افزود: پس از اینکه مذاکره با این کشورها به نتایج لازم رسید، اطلاعات تکمیلی در این خصوص را ارائه خواهیم کرد. 4 کشور تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان نیز برای تاسیس بانک و به منظور توسعه روابط تجاری با کشورمان در مناطق آزاد اعلام آمادگی کردند.

معاون رئیس جمهور گفت: دولت قصد دارد در زمینه صدور مجوزها و راه اندازی سرمایه گذاریها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تسهیلاتی را فراهم کند. همچنین برگزاری همایشهای سرمایه گذاری یکی از راههای جذب سرمایه گذار است.

وی تاکید کرد: می توانیم با برگزاری همایش، بسته های سرمایه گذاری را ارائه کنیم تا سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری ترغیب شوند و البته در این رابطه الویت با ایرانیان خارج از کشور است.

بقایی از آماده شدن بسته های سرمایه گذاری در مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاران خبر داد و یادآورشد: وقتی یک سرمایه گذار قصد انجام سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را دارد باید تمام اطلاعات در اختیار او قرار گیرد چون ارائه اطلاعات اولیه و صحیح به سرمایه گذار، بخش مهمی از فرایند سرمایه گذاری است.