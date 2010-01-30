به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعید لو رئیس سازمان تربیت بدنی به همراه معاونان این سازمان، مدیران ستادی ، کارکنان و مسوولان فدراسیون های ورزشی مختلف، قهرمانان، ورزشکاران، پیشکسوتان و داوران رشته های ورزشی مختلف فردا از ساعت 10:45 با حضور در حرم مطهر امام راحل عظیم الشان بار دیگر از تداوم راه آن امام همام تاکید کرده و با مقام معظم رهبری تجدید بیعت می‌کنند.