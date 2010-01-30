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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

جامعه ورزش فردا با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره)تجدید میثاق می‌کند

جامعه ورزش فردا با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره)تجدید میثاق می‌کند

جامعه ورزش کشور در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر نظام اسلامی تجدید میثاق و با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای تجدید بعیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعید لو رئیس سازمان تربیت بدنی به همراه معاونان این سازمان، مدیران ستادی ، کارکنان و مسوولان فدراسیون های ورزشی مختلف، قهرمانان، ورزشکاران، پیشکسوتان و داوران رشته های ورزشی مختلف فردا از ساعت 10:45 با حضور در حرم مطهر امام راحل عظیم الشان بار دیگر از تداوم راه آن امام همام تاکید کرده و با مقام معظم رهبری تجدید بیعت می‌کنند.

کد مطلب 1026558

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