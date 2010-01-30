272 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اکبر مرادی بعد از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی خود در معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در کرج افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال 88 این رقم به 320 هزار هکتار برسد که امیدواریم محقق شود.

وی ادامه داد: در صورت تحقق این امر، به طور متوسط، سالانه حدود 80 هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا شده است.

این مسئول بیان کرد: در برنامه سوم توسعه در مجموع 216 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور اجرا شده که در این زمینه به طور متوسط در هر سال حدود 43 هزار هکتار انجام گرفته است.

مرادی عنوان کرد: در زمینه اجرای آبیاری تحت فشار می توان گفت در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم نزدیک به 50 درصد رشد داشته ایم.

76 هزار هکتار آبیاری تحت فشار از ابتدای سال جاری صورت گرفته است

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: مطالعه و طراحی در خصوص اجرای 143 هزار هکتار آبیاری تحت فشار از ابتدای سال جاری تا کنون صورت گرفته و 76 هزار هکتار آبیاری تحت فشار طی این مدت انجام شده است.

مرادی ادامه داد: میزان انجام گرفته به بهره برداران تحویل داده شده است.

این مسئول عنوان کرد: امر یادشده به صورت عمده در استانهای فارس، هرمزگان، اصفهان، همدان، خراسان رضوی، بوشهر، زنجان و کرمانشاه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه نزدیک به 80 هزار هکتار نیز در حال اجرا داریم.

از سال 69 تا کنون 833 هزار هکتار آبیاری تحت فشار صورت گرفته است

این مسئول در آخرین بخش از سخنان خود نیز اظهار داشت: از ابتدای طرح توسعه آبیاری تحت فشار تا کنون 833 هزار هکتار در این زمینه در کشور انجام شده ضمن اینکه طرح یادشده در سال 69 آغاز شده است.

مرادی افزود: از این میزان، بیش از 510 هزار هکتار به آبیاری بارانی مربوط می شود و بقیه نیز به آبیاری قطره ای اختصاص دارد.

وی یادآور شد: البته میزان آبیاری قطره ای در سالهای برنامه چهارم افزایش یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار، احداث شبکه های فرعلی آبیاری و زهکشی و اصلاح روشهای آبیاری از مهمترین اهداف دفتر شبکه ها و روشهای آبیاری معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاوزی است.