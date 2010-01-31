وزارت کشور از احزاب نظرخواهی کند/ یک پیشنهاد برای ادغام احزاب

حبیب الله بوربور، سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه بازنگری در قانون احزاب از سوی وزارت کشور باید چگونه انجام شود، افزود: وزارت کشور باید با بهره گیری از نظرات احزاب و گروههای فعال در کشور بازنگری اصولی و کارشناسی در این زمینه انجام دهد چرا که در غیر این صورت وضع از این بدتر می شود.

معاون سابق وزیر کشور با اشاره به اینکه در زمان حاضر فعالیت احزاب با مشکلات زیادی در کشور روبرو است و در برخی از موارد یک حزب تنها سه عضو دارد، ادامه داد: بازنگری در قانون احزاب می تواند از فعالیت این گونه گروهها که تنها نام حزب را یدک می کشند جلوگیری کرده و یا آنان را در قالبی درست سازماندهی کند.

فعالیت احزاب تاثیر بسزایی در حفظ جمهوریت نظام دارد

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه جمهوریت نظام را کانون های فکری همچون احزاب به وجود می آورند، اضافه کرد: در بازنگری قانون احزاب باید مشخص شود که نظام تا چه میزان می تواند به احزاب اجازه فعالیت دهد، و تاکجا قرار است این فعالیت ها ادامه داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه ما به اهمیت احزاب در حفظ جمهوریت نظام توجه نکرده ایم و از آن سو نیز احزاب نتوانتسته اند کارنامه و عملکرد قوی از خود در این زمینه نشان دهند.

در روند بازنگری در قانون احزاب باید به گونه ای عمل شود تا همه احزاب در 2 یا 3 حزب شاخص، تقسیم بندی شوند، تا هم فعالیت های حزبی به خوبی در جامعه شکل بگیرد و مردم بتوانند، برنامه های احزاب را مقایسه کنند

به اعتقاد بوربور، در روند بازنگری در قانون احزاب باید به گونه ای عمل شود تا همه احزاب در 2 یا 3 حزب شاخص، تقسیم بندی شوند، تا هم فعالیت های حزبی به خوبی در جامعه شکل بگیرد و مردم بتوانند، برنامه های احزاب را مقایسه کنند.

وی ادامه داد: در بازنگری در قانون احزاب باید به آفات موجود در جامعه که گریبانگیر احزاب شده است نیز توجه شود.

سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در پاسخ به اینکه آیا اطلاع رسانی و یا نظرخواهی از سوی وزارت کشور در این زمینه با احزاب شده است، گفت: تاکنون در این زمینه اطلاع رسانی نشده است.

وی باتاکید بر اینکه در این زمینه باید به نظر احزاب توجه شود، گفت: متاسفانه در کشور ما احزاب از تاثیرگذاری لازم برخوردار نیستند و احزاب باید برای تقویت جمهوریت نظام از اقدامات مناسبی انجام دهند.

رابطه وزارت کشور با احزاب ضعیف است

بوربور در پاسخ به اینکه آیا در زمان حاضر رابطه احزاب با وزارت کشور، مطلوب است، افزود: وزارت کشور و احزاب رابطه ای ندارند که در آن بتوانند از توان و فکر هم استفاده کنند.

به عقیده وی که مدتی معاونت عمرانی وزارت کشور را در دوره دولت نهم برعهده داشته است ، احزاب و وزارت کشور در یک رابطه صمیمی قرار ندارند و در امور مختلف از هم کمک نمی گیرند.

رسانه زبان نقد برای احزاب است

سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه وجود رسانه برای احزاب ضروری است ، گفت: در یک جامعه به صورت نظام جمهوری اداره می شود، موافق و مخالف باید بتوانند انتقاد کنند و این انتقاد نیز از طریق رسانه احزاب منتشر می شود.

به عقیده وی، احزاب از طریق رسانه خود به صورت دلسوزانه عملکرد موجود در کشور را نقد می کنند و نباید نقد افراد دلسوز به عنوان عناد با دولت تصور شود.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه نقد عملکرد می تواند هم از طریق جریان همسو و هم جریان مخالف باشد، اضافه کرد: نقد باید منصفانه باشد و این نقد می توان موجب شکوفایی در کشور شود.

به عقیده بوربور، دنیا بیش از 100 سال است که در حوزه جمهوریت فعالیت کرده و تجربه دارد و ما 30 سال است که در این حوزه وارد شده ایم اما دستاوردهای 30 ساله مان باید از آنچه اکنون داریم نیز بیشتر باشد.