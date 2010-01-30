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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۸

فیلم "جلسه کوتاه درباره عشق" در کرج نقد شد

فیلم "جلسه کوتاه درباره عشق" در کرج نقد شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: فیلم جلسه کوتاه درباره عشق موضوع فیلمی است که در سه اپیزود درباره عشق ساخته شده و توسط انجمن سینمای جوان کرج نقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، "جلسه کوتاه درباره عشق" ظهر شنبه در انجمن سینمای جوان کرج نقد و بررسی شد، این فیلم که در سه اپیزود ساخته شده و از نگاههای مختلف به مقوله "عشق" ، پرداخته است.

در این فیلم بازیگرانی از جمله "حامد بهداد" و "رضا هوشمند" به ایفای نقش پرداخته اند. 

انجمن سینمای جوان کرج هر ماه به نقد و بررسی یک فیلم می پردازد تا هنرجویان و علاقمندان به هنر فیلم و سینما با بررسی فیلمهای متفاوت بیش از پیش با این هنر آشنا شوند. 

نقد و بررسی این فرصت را می دهد که این فیلمها با نگاه دقیق تر و جامع تر مشاهده شود و نقاط قوت و ضعف آن از سوی منتقدان مشخص شود.

در نشست نقد و بررسی "جلسه کوتاه درباره عشق" که در مرکز انجمن سینمای جوان کرج برگزار شد، شماری از هنرجویان، علاقمندان، هنرمندان و کارشناسان نقد فیلم حضور داشتند.

در این نشست همچنین، جلسه پرسش و پاسخ حاضران و "هوشمند"، کارگردان فیلم، برگزار شد.

انجمن سینمای جوان کرج از سال 64 فعالیت خود را در این شهرستان آغاز کرده و سالانه به طور میانگین حدود 30 فیلم در این مرکز تولید می شود.

کد مطلب 1026563

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