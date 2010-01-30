کم کاری دستگاه های اجرایی میزبانی شهرداران ابریشم را از شیراز می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا دستغیب ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود : صحیح انجام نشدن روند مراحل دیپلماتیک و رسمی برگزاری همایش راه ابریشم توسط شهرداری شیراز سبب شده بود که این همایش تاثیر گذار و مهم را از دست دهیم تا چینیها آن را برگزار کنند .

وی افزود

:

با پیگیریهایی که با همکاری معاون رییس جمهور

و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از طریق سازمان جهانی گردشگری

(UNWTO)

انجام شد مسیر قانونی این همایش انجام و میزبانی شیراز نیز برای برگزاری آن قطعی شد

.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید کم کاریهای دستگاه های اجرایی سبب شود تا میزبانی شهرداران راه ابریشم از دست رود، افزود

:

این همایش فرصتی بزرگ در گسترش ارتباطات بین کشورها و استفاده از ظرفیتهای مشترک صاحبان صنایع استان از بازارهای کشورهای میهمان است

.

دستغیب با اشاره به اینکه

هم اکنون با جدیت تمام با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال برگزاری باشکوه این همایش هستیم، از دستگاه های متولی در شیراز خواست این همایش را جدی بگیرند و برای معرفی بیشتر شیراز و پتانسیلهای موجود از آن استفاده کنند

.

این نماینده شیراز یکی از مهمترین روشهای معرفی شیراز و جذب گردشگر در استان فارس را برگزاری این نوع همایشها با حضور نمایندگان عالی رتبه کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود:

این میزبانی نشان دهنده ظرفیتهای بالقوه در گردشگری بوده و همه تبلیغات منفی رسانه های غربی در ناامن جلوه دادن جمهوری اسلامی را خنثی خواهد کرد. دستغیب با بیان اینکه زمان قطعی برگزاری همایش شهرداران راه ابریشم اردیبهشت ماه سال آینده است، گفت

:

به سهم خود تلاش می کنیم اعتبارهای این همایش از طریق وزارت کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس جذب شود