رویان صاحب شنگول و منگول شد/ حیوانات تراریخته حاوی فاکتور9 انعقادی خون

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا گورابی عصر روز شنبه در نشست خبری اعلام این دستاورد علمی در محل پژوهشگاه رویان افزود: کار دیگری نیز در اصفهان در حال پیگیری است که بزغاله های آن نیز حدود دو ماه دیگر به دنیا می آیند و شیر آنها حاوی پروتئینی با خاصیت ضد انعقادی خون tPA خواهد بود. این حیوانات در مرکز اصفهان تولید شده اند و اکنون مادر جایگزین در مرحله بارداری است.

وی گفت: در اوایل دهه 80 که رویان با جدیت تحقیقات سلولی و مولکولی را کنار تحقیقات ناباروری وسعت بخشید دو پروژه سلولهای بنیادی و شبیه سازی به صورت همزمان در این پژوهشگاه به عنوان اولویت دنبال شده است.

گورابی اضافه کرد: در شبیه سازی هدف این بود که بتوانیم با این فناوری به تولید سلولهای بنیادی کمک کنیم که همسان با بافت های مورد نیاز باشد که این هدفگذاری در شاخه شبیه سازی درمانی قرار می گیرد. برای این کار باید از شبیه سازی تولید مثل آغاز می کردیم که این امر با تولد رویانا محقق شد و محققان رویان توانستند به عرصه فناوری شبیه سازی وارد شوند و همین امر ادامه شبیه سازی درمانی را منتفی کرد.

وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد که از این نوع فناوری در حوزه تولید حیوانات تراریخته (ترنس ژن) استفاده شود. در این زمینه تولید این حیوانات با این هدف شکل گرفته که پروتئین دارویی در داخل شیر این نوع حیوانات بیان شود تا پس از تخلیص شیر این حیوانات، فرآورده دارویی مورد نیاز آنها بدست بیاید.

رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی گفت: نخستین امکانی که این فناوری در اختیار ما قرار می دهد این است که می توان با آن ژن های دیگر که در بخشهای دیگر اهمیت دارد را نیز بیان کرد. اکنون در 8 کشور دنیا پروتئین های مختلفی گزارش شده است و امیدواریم ما بتوانیم در این بخش کار خود را توسعه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تخلیص این پروتئین ها از شیر فعالیت خاصی می طلبد که البته بخشی از آن به کمک آنتی بادی ها قابل انجام است اما بخشی از آن نیز باید به شکل ویژه ای صورت گیرد که امیدواریم به این فناوری دست پیدا کنیم.

گورابی در پاسخ به مهر در خصوص مقالاتی که در مورد این دستاورد علمی ایرانی تهیه شده است گفت: مقالاتی که از این دستاورد تهیه شده به زودی به چاپ می رسد و برای چاپ در مجلات بین المللی نیز ارسال شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون 30 مقاله در مورد حیوانات شبیه سازی و تراریخته از سوی محققان رویان و دستاوردهایی که داشته اند به مجلات بین المللی ارائه شده است. همچنین رویان از ابتدای سال 88 نیز 50 مقاله داشته که در مجلات معتبر به چاپ رسیده اند.

رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در خصوص نامگذاری این دو بزغاله نیز گفت: نام حنا مورد اعتراض برخی واقع شده بود و ما هم تصمیم گرفتیم از قصه های ایرانی الهام بگیریم و دو نام "شنگول" و "منگول" برای این دو بزغاله انتخاب شده است.

وی تاکید کرد: البته این دو بزغاله دارای دو نام علمی هستند که بزغاله ای که صورت حنایی رنگ تری دارد با نام Royan - TGF IX 1 و بزغاله ای که صورت روشن تری دارد با نام Royan - TGF IX 2 نامگذاری شده است.

در همین زمینه دکتر محمد حسین صنعتی متخصص ژنتیک که در این پروژه همکاری داشته است نیز یادآور شد: خلاصه مقالات این پروژه تحقیقاتی در کنگره بین المللی ترنس ژن آلمان پذیرفته شده است و به زودی مقالات دیگر در این حوزه نیز به مجلات بین المللی ارائه می شود.