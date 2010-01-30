تربیت نیروی فرهنگی در راستای نخبه پروری سیاسی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با تشریح برنامه های خود در اداره کل امور فرهنگی این وزارتخانه گفت: اهم برنامه های جدید این اداره کل تسری یافتن فعالیت های فرهنگی به جامعه دانشگاهی، تأکید بر تقویت دانشگاهها در امور فرهنگی، حرکت مطابق با برنامه های راهبردی نظام، گسترش و ساماندهی انجمن های علمی و آموزش و تربیت نیروی فرهنگی در راستای نخبه پروری سیاسی است.

وی داشتن صبر و تحمل و پشتکار را در انجام فعالیت های فرهنگی ضروری دانست و گفت: اگر بر این موضوع که فرهنگ در رشد جوامع موثر است اعتقاد داریم، باید به اینکه فرهنگ در دانشگاهها جایگاه مهمی دارد نیز معتقد باشیم.

به گزارش مهر، مراسم تودیع محسن اسلامی به عنوان مدیر کل سابق امور فرهنگی وزارت علوم و معارفه جلیل دارا به عنوان مدیر کل جدید امور فرهنگی وزارت علوم عصر امروز شنبه با حضور محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، معاونین سابق و جدید فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم محمدباقر خرمشاد و غلامرضا خواجه سروی و حجت الاسلام داوود رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در وزارت علوم برگزار شد.