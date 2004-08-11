  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

فريدون قنبري به تيم كشتي راه آهن پيوست

فريدون قنبري كشتي گير وزن 84 كيلوگرم ايران به تيم راه آهن خراسان پيوست.

به گزارش خبرنگار" مهر" ، كشتي گير شاخص كرمانشاهي كه عنوان قهرماني جوانان جهان و قهرماني آسيا را در كارنامه خود دارد با عقد قرار داد به ارزش 150 ميليون ريال به تيم كشتي راه آهن خراسان ملحق شد.
قنبري پيش از اين با تيم كشتي پرسپوليس تهران نيزمذاكراتي داشت اما به توافق نهايي نرسيد. كشتي گير كرمانشاهي درقرار داد خود متذكر شده است كه اگر تيم نفت كرمانشاه  وي را با همين مبلغ به خدمت بگيرد به اين تيم ملحق خواهد شد.

کد مطلب 102657

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها