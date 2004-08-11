فريدون قنبري به تيم كشتي راه آهن پيوست

به گزارش خبرنگار" مهر" ، كشتي گير شاخص كرمانشاهي كه عنوان قهرماني جوانان جهان و قهرماني آسيا را در كارنامه خود دارد با عقد قرار داد به ارزش 150 ميليون ريال به تيم كشتي راه آهن خراسان ملحق شد.

قنبري پيش از اين با تيم كشتي پرسپوليس تهران نيزمذاكراتي داشت اما به توافق نهايي نرسيد. كشتي گير كرمانشاهي درقرار داد خود متذكر شده است كه اگر تيم نفت كرمانشاه وي را با همين مبلغ به خدمت بگيرد به اين تيم ملحق خواهد شد.