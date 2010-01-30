نام سفیر جدید آمریکا در سوریه به مقامات دمشق اعلام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه در دیدار اخیر خود با مقامهای سوریه ای سفیر جدید کشورش در دمشق را معرفی کرده است.

این در حالی است که مناسبات دیپلماتیک این دو کشور پس از حادثه ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان به تیرگی گراییده بود و آمریکا با ادعای دست داشتن دمشق در این حادثه اقدام به فراخواندن سفیر خود از این کشور کرده بود.

منابع آگاه از "رابرت استفان فورد" که برای معاونت سفیر آمریکا در بغداد در نظر گرفته شده، بعنوان سفیر جدید آمریکا در دمشق نام می برند. استفان که زبان عربی را به راحتی صحبت می کند، در سالهای 2006 تا 2008 نیز بعنوان سفیر آمریکا در الجزایر بود.

در همین حال میچل در روز چهارشنبه از لبنان و سوریه بعنوان کلید دستیابی به صلح در منطقه خاورمیانه یاد کرده و گفت: سوریه بویژه نقش مهمی در به نتیجه رسیدن تمام تلاشهای صورت گرفته توسط آمریکا در این راستا بازی می کند.

دیدار اخیر میچل از سوریه سومین سفر وی به دمشق بعنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به شمار می رود و این در حالی است که واشنگتن از 2005 تا کنون سفیری در این کشور ندارد.

خاطرنشان می شود که فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا روز سی ام دی ماه پس از دیدار با "بشار اسد" گفت سوریه نقش مهمی در روند صلح در منطقه بر عهده دارد. وی همچنین مدعی پایبندی رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور به صلح فراگیر میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و میان سوریه و این رژیم شد.