مدعی آخر فصل بسکتبال هستیم/ از حالا به فکر سال آینده باشیم

مهران حاتمی با بیان اینکه از دست دادن فرصت حضور در جمع 4 تیم برتر بالای جدول رقابت‎های دوره‎ای (رفت و برگشت) نتیجه فصل تمرینی نامناسب بود، به خبرنگار مهر گفت: تیمی که خیلی دیر و در فاصله چند روز باقی مانده به رقابت‎ها تمرینات خود را آغاز می‎کند نباید انتظار بیشتر از این هم داشته باشد.

وی یادآور شد: دانشگاه آزاد یک تیم مدعی برای قرار گرفتن در رده‎های بالای جدول و صعود به مرحله پلی‎آف بود اما نه ازهمان ابتدای فصل؛ چون در آغاز رقابت‎ها از آمادگی لازم دور بودیم درحالیکه به مرور و هفته به هفته این آمادگی در تیممان ایجاد شد طوریکه امروز که به پایان نیم فصل دوم نزدیک شده‎ایم در حد یک مدعی هستیم. هرچند که قرار گرفتن در چنین موقعیتی تغییر آنچنانی در سرنوشت ما ایجاد نمی‎کند.

سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد ادامه داد: من و تیمم مرحله پلی‎آف 4 تیم بالای جدول را از دست دادیم فقط به این دلیل که خیلی دیر تمرینات خود را برای حضور در لیگ برتر آغاز کردیم. افسوس خوردن هم هیچ تاثیری نخواهد داشت. فقط باید به روند خوب حرکتی خود ادامه دهیم تا حداقل بتوانیم یکی از رده‎های پنجم یا ششم را به دست آوریم. هدفی که به شدت دنبال آن هستیم.

حاتمی ضمن بیان اینکه دانشگاه آزاد فرصت حضور در جمع بهترین‎ها را از دست داد در حالیکه می‎توانست به چنین مرحله‎ای برسد، تصریح کرد: باید از این موضوع درس گرفت. به این صورت که از همین حالا به فکر سال آینده و لیگ برتر آتی باشیم تا دیگر اسیر چنین مشکلاتی نشویم. این بر عهده مسئولان دانشگاه آزاد است که از حالا برای شروع به موقع تمرینات سال آینده برنامه‎ریزی کنند. چون مربی و بازیکنان هر زمان که شرایط مهیا باشد آماده شروع تمرینات هستند.

سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در مورد چگونگی حضور این تیم در ادامه رقابت‎های لیگ برتر گفت: تغییر زیادی در ترکیب تیم ایجاد نمی‌کنیم. به خصوص اینکه "آلبرت مورنیک" آمریکایی همین چند روز پیش به ترکیب تیم اضافه شد تا در پست 3 مشکلات کمتری داشته باشیم. احتمالا با ترکیب فعلی کارمان را ادامه می‎دهیم.