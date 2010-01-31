مدعی آخر فصل بسکتبال هستیم/ از حالا به فکر سال آینده باشیم

مهران حاتمی با بیان اینکه از دست دادن فرصت حضور در جمع 4 تیم برتر بالای جدول رقابتهای دورهای (رفت و برگشت) نتیجه فصل تمرینی نامناسب بود، به خبرنگار مهر گفت: تیمی که خیلی دیر و در فاصله چند روز باقی مانده به رقابتها تمرینات خود را آغاز میکند نباید انتظار بیشتر از این هم داشته باشد.
وی یادآور شد: دانشگاه آزاد یک تیم مدعی برای قرار گرفتن در ردههای بالای جدول و صعود به مرحله پلیآف بود اما نه ازهمان ابتدای فصل؛ چون در آغاز رقابتها از آمادگی لازم دور بودیم درحالیکه به مرور و هفته به هفته این آمادگی در تیممان ایجاد شد طوریکه امروز که به پایان نیم فصل دوم نزدیک شدهایم در حد یک مدعی هستیم. هرچند که قرار گرفتن در چنین موقعیتی تغییر آنچنانی در سرنوشت ما ایجاد نمیکند.
سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد ادامه داد: من و تیمم مرحله پلیآف 4 تیم بالای جدول را از دست دادیم فقط به این دلیل که خیلی دیر تمرینات خود را برای حضور در لیگ برتر آغاز کردیم. افسوس خوردن هم هیچ تاثیری نخواهد داشت. فقط باید به روند خوب حرکتی خود ادامه دهیم تا حداقل بتوانیم یکی از ردههای پنجم یا ششم را به دست آوریم. هدفی که به شدت دنبال آن هستیم.
حاتمی ضمن بیان اینکه دانشگاه آزاد فرصت حضور در جمع بهترینها را از دست داد در حالیکه میتوانست به چنین مرحلهای برسد، تصریح کرد: باید از این موضوع درس گرفت. به این صورت که از همین حالا به فکر سال آینده و لیگ برتر آتی باشیم تا دیگر اسیر چنین مشکلاتی نشویم. این بر عهده مسئولان دانشگاه آزاد است که از حالا برای شروع به موقع تمرینات سال آینده برنامهریزی کنند. چون مربی و بازیکنان هر زمان که شرایط مهیا باشد آماده شروع تمرینات هستند.
سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در مورد چگونگی حضور این تیم در ادامه رقابتهای لیگ برتر گفت: تغییر زیادی در ترکیب تیم ایجاد نمیکنیم. به خصوص اینکه "آلبرت مورنیک" آمریکایی همین چند روز پیش به ترکیب تیم اضافه شد تا در پست 3 مشکلات کمتری داشته باشیم. احتمالا با ترکیب فعلی کارمان را ادامه میدهیم.
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