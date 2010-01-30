طرح سلامت فیزیکی در 120 مدرسه استان تهران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جلیل دوروزی ظهر شنبه در همایش سیستم مدیریت در مدارس ایران در آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج اظهار داشت: در اجرای این طرح بهداشت محیط و ایمنی ساختمانها برای استانداردسازیهای لازم مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: در اجرای این طرح به مدارسی که تمامی ضوابط را در نظر گرفته و به استانداردسازی پرداخته اند،کارت سبز سلامت اهدا می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای این طرج امتیازات مدارس به رده های مختلف و تقسیم بندی می شود تا مدرسه برتر مشخص شود.
دوروزی بیان داشت: در صورت صلاحیت مدرسه کارت سبز به آن واحد آموزشی اعطا می شود و این امر باعث خواهد شد تا آن مرکز به صورت مجری برنامه برای اجرای طرح سلامت برگزیده می شود.
مدیر سلامت جوانان و مدارس دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: این امتیازات از سوی وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اعطا می شود.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح تامین سلامت دانش آموزان در محیط مدرسه و نظارت بر تغذیه آنهاست.
این مسئول گفت: تاکنون دو مدرسه در اجرای این طرح موفق به کسب این نشان شدند و امید می رود دیگر مدارس نیز با اجرای طرح مذکور نشان سلامت را اخذ کنند.
دوروزی یادآور شد: همچنین در اجرای این طرح وضعیت میز و نیمکت کلاس درس، میزان نور، سلامت سرویس بهداشتی، فاضلاب و دفع زباله واحدهای آموزشی مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.
وی افزود: بر اساس این طرح اگر مدرسه ای در بخشهای ذکر شده دچار مشکل باشد، با ارائه تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز مشکلات تا حد ممکن برطرف می شود.
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